Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt lên đến 80 triệu đồng

Để tránh nguy cơ bị xử phạt lên đến 80 triệu đồng cũng như đảm bảo điều kiện vận hành, các cơ sở kinh doanh karaoke cần đặc biệt chú ý những quy định dưới dây.

Những hành vi vi phạm kinh doanh karaoke có thể bị phạt tiền đến 80 triệu đồng

Nghị định số 87/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27/3/2026, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Trong đó, Điều 21 xác định các hành vi vi phạm và chế tài đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Nhằm giúp các cơ sở nắm rõ quy định, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin những nội dung cần lưu ý, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người kinh doanh.

Đối với cá nhân, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng khi kinh doanh karaoke ngoài khoảng thời gian được phép hoạt động. Cùng mức xử phạt này là hành vi sửa chữa, tẩy xóa, làm thay đổi nội dung giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Ở mức cao hơn, cá nhân có thể bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc lắp thiết bị báo động tại địa điểm kinh doanh karaoke, ngoại trừ hệ thống, thiết bị báo cháy tự động.

Mức phạt này cũng áp dụng khi hình ảnh trình chiếu trên màn hình hoặc bằng hình thức tương tự không phù hợp với lời bài hát, hoặc không phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ngoài ra, cơ sở thay đổi số lượng phòng hát hoặc chủ sở hữu nhưng không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cũng thuộc nhóm hành vi bị xử phạt ở mức này.

Quy định xử phạt vi phạm kinh doanh dịch vụ karaoke (Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)

Đối với hành vi kinh doanh karaoke không có giấy phép theo quy định, mức phạt dành cho cá nhân là từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc sử dụng giấy phép của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép của mình cũng chịu mức xử phạt tương ứng. Nếu chủ thể vi phạm là tổ chức, mức phạt tiền bằng hai lần mức áp dụng đối với cá nhân có cùng hành vi.

Đối với tổ chức, mức phạt tiền sẽ bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Bên cạnh tiền phạt, người vi phạm còn có thể phải chịu hình thức xử phạt bổ sung, tùy hành vi và mức độ vi phạm. Cụ thể, việc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke để kinh doanh có thể dẫn đến bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 18 tháng đến 24 tháng.

Các biện pháp khắc phục hậu quả cũng được đặt ra đối với từng trường hợp. Người sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy phép bị buộc nộp lại giấy phép đó cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp; một số hành vi khác có thể bị buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp thu được từ vi phạm. Việc quyết định chế tài và biện pháp khắc phục phải dựa trên hành vi cụ thể, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, karaoke là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; nếu thiếu sự quản lý chặt chẽ, hoạt động này có thể phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Vì vậy, các cơ sở cần thường xuyên kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, từ giấy phép, thời gian hoạt động đến thiết kế phòng hát và những yêu cầu pháp lý có liên quan.

Công an tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke trên địa bàn nâng cao trách nhiệm, không chạy theo lợi nhuận để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống của người dân. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần sớm cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động karaoke là trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân kinh doanh. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu này sẽ góp phần duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/11/2026: Công an cấp xã chính thức cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự cho quán karaoke, tiệm cầm đồ

Từ ngày 15/11/2026, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính và thẩm quyền quản lý đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Những quy định mới có liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, cầm đồ, xoa bóp, bảo vệ và một số ngành, nghề khác.

Một trong những nội dung đáng chú ý đối với các cơ sở kinh doanh là việc sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Theo đó, thẩm quyền giải quyết được phân định giữa Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã.

Cụ thể, Công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, xoa bóp, cầm đồ, dịch vụ lưu trú từ 29 phòng cho thuê lưu trú trở xuống, dịch vụ in, kinh doanh các loại pháo trừ pháo nổ và một số đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Quy định này không áp dụng đối với những cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý, cấp giấy chứng nhận của cơ quan Công an cấp trên.

Bên cạnh những thay đổi về thủ tục hành chính, nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về các ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, vũ trường, xoa bóp, cầm đồ và những ngành, nghề có điều kiện khác, việc chấp hành pháp luật không chỉ dừng lại ở thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Trong quá trình hoạt động, cơ sở kinh doanh còn phải thực hiện đầy đủ những trách nhiệm tương ứng với ngành, nghề của mình như quản lý hoạt động kinh doanh, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, chấp hành các quy định về an ninh, trật tự và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.