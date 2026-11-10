Mưa to gió giật quật đổ nhiều cây xanh, đè vào ôtô ở Đà Nẵng

Nhiều xe khác cũng bị cây xanh ngã trúng. Anh Nguyễn Văn Phúc (phường Sơn Trà) cho hay đi làm về trên tuyến đường ven biển, do gió quá to nên một số đoạn chạy xe máy không được, phải dừng lại đợi lặng gió mới đi tiếp. "Không chỉ gió mà mưa cũng rất to. Tôi và mấy người nữa đành tấp vào lề trú một lúc, thấy an toàn mới dám đi tiếp", anh nói.