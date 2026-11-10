Cựu sinh viên trường sư phạm từ bỏ giấc mơ làm nghề giáo, quyết theo đuổi những công trình xuyên núi chưa từng có trong lịch sử, tuyên bố không lấn sân BĐS

Từ một doanh nghiệp xây lắp ở quê nhà, ông Hồ Minh Hoàng từng bước gây dựng hệ sinh thái Đèo Cả, với dấu ấn tại loạt công trình hầm xuyên núi và cao tốc nghìn tỷ.

Ông Hồ Minh Hoàng sinh năm 1972, quê gốc Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), lớn lên tại Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Năm 1991, ông theo học ngành kỹ thuật tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (nay là Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM). Thời sinh viên, ông từng ấp ủ ước mơ trở thành nhà giáo, gắn bó với bục giảng.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, ông Hoàng đứng trước một ngã rẽ bất ngờ. Hợp tác xã Hải Thạch, đơn vị do cha ông quản lý đã lâm vào cảnh khó khăn, đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Thay vì theo đuổi con đường giảng dạy đã lựa chọn, ông quyết định trở về quê nhà tiếp quản công việc gia đình, bắt đầu hành trình vực dậy cơ sở kinh doanh đang bên bờ vực đổ vỡ.

Đó cũng là quãng thời gian ông tích lũy những kinh nghiệm quản trị đầu tiên từ thực tiễn. Từ một cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và xây lắp điện tại địa phương, Hải Thạch từng bước tổ chức lại hoạt động, mở rộng ngành nghề và tìm kiếm cơ hội phát triển mới.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả.

Năm 2002, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hải Thạch được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và xây lắp điện. Doanh nghiệp từng được biết đến với các sản phẩm đèn chiếu sáng hiện đại, trước khi từng bước mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng.

Một dấu mốc đáng chú ý là việc Hải Thạch tham gia thi công hệ thống chiếu sáng tại cầu Phú Mỹ (TP.HCM). Qua công trình này, ông Hoàng có thêm trải nghiệm với các dự án hạ tầng quy mô lớn, từ tổ chức nhân lực, phối hợp giữa các đơn vị đến quản lý tiến độ và nguồn lực thi công.

Từ những công trình xây lắp ban đầu, ông dần hướng sự chú ý sang lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông. Đây là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và năng lực tổ chức phức tạp, nhưng cũng mở ra dư địa phát triển dài hạn.

Năm 2010, ông Hồ Minh Hoàng ra Hà Nội thành lập Công ty CP Đầu tư Đèo Cả với sự góp vốn của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Công ty CP Đầu tư Hải Thạch BOT, Công ty CP Á Châu và cá nhân ông Hồ Minh Hoàng. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.

Sự ra đời của doanh nghiệp này đánh dấu bước chuyển trong hành trình kinh doanh của ông Hoàng, đưa Hải Thạch từ phạm vi hoạt động của một đơn vị xây lắp địa phương tiến vào lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông quy mô lớn.

Dự án xuyên núi làm nên thương hiệu Đèo Cả

Nếu phải chọn một công trình đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Hồ Minh Hoàng, đó chính là hầm đường bộ Đèo Cả.

Thế nhưng, để biến ý tưởng xây dựng hầm xuyên núi thành hiện thực, ông Hoàng phải đối mặt với không ít hoài nghi. Ông từng kể, khi đưa ra ý tưởng xây dựng hầm xuyên dãy Đèo Cả, không ít người ở quê nhà cho rằng ông quá mạo hiểm. Bởi thời điểm đó, Hải Thạch chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai những công trình giao thông phức tạp, trong khi một dự án xuyên núi đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ chuyên sâu và năng lực tổ chức thi công ở quy mô hoàn toàn khác.

Dẫu vậy, năm 2009, Hải Thạch bắt đầu tham gia dự án hầm đường bộ Đèo Cả với vai trò nhà đầu tư và nhà thầu thi công các hạng mục chính. Đến năm 2012, dự án chính thức khởi công. Để triển khai dự án, Đèo Cả từng bước tập hợp đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhà thầu và đối tác. Năng lực tài chính, quản trị và kỹ thuật của doanh nghiệp cũng được tích lũy, hoàn thiện ngay trong quá trình thực hiện công trình.

Ngày 18/11/2013, những mũi khoan đầu tiên bắt đầu xuyên vào lòng núi Đèo Cả, mở đầu quá trình thi công công trình đầy thách thức. Gần 4 năm sau, ngày 21/8/2017, hầm Đèo Cả chính thức khánh thành. Tổng vốn đầu tư thực tế khi hoàn thành là 11.378 tỷ đồng, thấp hơn 4.225 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu là 15.603 tỷ đồng.

Khi đi vào khai thác, công trình góp phần cải thiện khả năng lưu thông qua cung đèo hiểm trở. Với doanh nghiệp của ông Hoàng, đây còn là dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho tên tuổi Đèo Cả trên thị trường đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông.

Từ những đường hầm xuyên núi đến loạt cao tốc nghìn tỷ trên cả nước

Sau dấu mốc hầm Đèo Cả, doanh nghiệp của ông Hồ Minh Hoàng bước vào giai đoạn tái cấu trúc và mở rộng quy mô.

Năm 2014, Tập đoàn Hải Thạch được hình thành với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015–2016, doanh nghiệp tham gia góp vốn vào Công ty CP Tập đoàn Xây dựng cầu đường Sài Gòn (SBRC). Tháng 12/2016, SBRC chính thức ra mắt, đánh dấu một bước trong quá trình tái cơ cấu nguồn vốn và định hình chiến lược phát triển.

Đến tháng 5/2018, SBRC đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn, sau đó sử dụng thương hiệu Tập đoàn Đèo Cả. Doanh nghiệp định hướng trở thành nhà đầu tư, tổng thầu thi công các công trình hạ tầng giao thông.

Trong lĩnh vực hầm đường bộ, bên cạnh hầm Đèo Cả và Cổ Mã, các công trình đáng chú ý còn có hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2. Đây đều là những dự án đòi hỏi năng lực tổ chức thi công và xử lý các điều kiện địa chất phức tạp.

Hầm Cù Mông góp phần thay thế cung đường đèo hiểm trở, cải thiện kết nối giữa Bình Định và Phú Yên trước đây. Trong khi đó, hầm Hải Vân 2 được xây dựng song song với hầm Hải Vân 1, giúp nâng cao năng lực lưu thông qua khu vực đèo Hải Vân và giảm áp lực cho tuyến hầm hiện hữu.

Không chỉ ghi dấu ấn ở các công trình xuyên núi, Đèo Cả còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư, xây dựng cao tốc – những tuyến giao thông giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới kết nối quốc gia.

Trong những năm gần đây, các đơn vị thuộc hệ sinh thái Đèo Cả tiếp tục góp mặt tại nhiều công trình lớn như cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, dự án cải tạo đèo Prenn và đường ven biển nối cảng Liên Chiểu.

Năm 2026, tập đoàn tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại các dự án giao thông trọng điểm. Ở miền Bắc, doanh nghiệp tham gia triển khai cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng, Tuyên Quang – Hà Giang, Chợ Mới – Bắc Kạn, Vinh – Thanh Thủy và dự án hầm Hoàng Liên.

Tại miền Trung, các dự án đáng chú ý gồm cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và một số gói thầu thuộc cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Ở phía Nam, một trong những dự án đáng chú ý là mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư được công bố hơn 36.172 tỷ đồng. Theo thông tin từ lãnh đạo Đèo Cả, liên danh nhà đầu tư do tập đoàn đứng đầu dự kiến huy động 100% vốn, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tham vọng làm chủ công nghệ, tiến sâu vào các dự án hạ tầng phức tạp

Song song với việc mở rộng danh mục dự án, ông Hồ Minh Hoàng còn quan tâm đến phát triển công nghệ thi công hầm và chuẩn bị năng lực tham gia các dự án đường sắt, đường sắt đô thị.

Đèo Cả đã nghiên cứu, cải tiến phương pháp đào hầm NATM và ứng dụng vào các dự án hầm xuyên núi. Doanh nghiệp cũng cử nhân sự sang các công trường tại Trung Quốc để tìm hiểu công nghệ khoan hầm TBM, chuẩn bị năng lực tham gia những dự án ngầm có yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn.

Với lĩnh vực đường sắt, việc chuẩn bị nhân lực, nghiên cứu công nghệ và tích lũy kinh nghiệm được xem là những bước đi cần thiết để doanh nghiệp mở rộng hoạt động trên nền tảng năng lực cốt lõi.

Trong dài hạn, ông Hoàng tiếp tục nhấn mạnh định hướng tăng trưởng tập trung, không mở rộng dàn trải sang bất động sản hay logistics, mà tập trung vào ba lĩnh vực chính: đầu tư, thi công và quản lý vận hành hạ tầng giao thông.