Đại công trường 18 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cần 10.000 lao động, Vincons kêu gọi lao động cũ quay lại

VinCons triển khai chương trình trong bối cảnh doanh nghiệp đang có kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hoạt động xây dựng. Cụ thể, doanh nghiệp hiện có nhu cầu tuyển 200.000 công nhân xây dựng ở nhiều nhóm nghề, từ lao động đã có kinh nghiệm đến người mới bắt đầu.

Vincons thông báo trong 60 ngày (09/11/2026 – 07/01/2027), VinCons phát động chiến dịch tái tuyển trên toàn quốc, chào đón những người lao động cũ trở lại, đồng thời kết nối thêm những thành viên mới cùng hội tụ tại đại công trường Hạ Long Xanh (Quảng Ninh).

Theo thông báo, VinCons đang tuyển dụng 10.000 lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho dự án Hạ Long Xanh.

VinCons triển khai chương trình trong bối cảnh doanh nghiệp đang có kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hoạt động xây dựng. Cụ thể, doanh nghiệp hiện có nhu cầu tuyển 200.000 công nhân xây dựng ở nhiều nhóm nghề, từ lao động đã có kinh nghiệm đến người mới bắt đầu.

Danh sách vị trí tuyển dụng khá đa dạng, bao gồm công nhân cốt thép, coppha, bê tông, giáo ngoài, cán nền, xây, ốp lát, sơn bả, trát trong và ngoài, chống thấm, thi công thạch cao...

Đối với lao động chưa có kinh nghiệm, VinCons có chương trình tiếp nhận học việc, không yêu cầu tay nghề đầu vào. Người lao động thuộc nhóm này được đào tạo nghề miễn phí và nhận lương trong thời gian học.

Về chế độ đãi ngộ, mức thu nhập được công bố cho công nhân dao động 14-34 triệu đồng/tháng; vị trí tiểu đội trưởng có mức 35-50 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, doanh nghiệp cho biết người lao động được bố trí chỗ ăn, ở miễn phí và tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) có tổng mức đầu tư lên tới 456.639 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).

Dự án được khởi công tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm, do Vincons – đơn vị thành viên của Vingroup – đảm nhiệm thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thương mại và dịch vụ. Theo quy hoạch mới, Hạ Long Xanh sẽ cung ứng hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người.