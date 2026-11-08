Thông báo mới từ Cơ quan Thuế: Ngay tháng sau, tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Thuế TP Huế vừa phát đi thông báo cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 24 cá nhân là người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của các doanh nghiệp, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.





Theo các thông báo của Thuế cơ sở 3 và Thuế cơ sở 5 TP Huế, điểm chung của 24 trường hợp là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo, nhưng chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cơ quan thuế cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, không hoàn thành nghĩa vụ kê khai, không xử lý tiền thuế nợ theo yêu cầu hoặc chưa được chấm dứt hiệu lực mã số thuế, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng đối với cá nhân có liên quan.

Theo ngày ban hành ghi trên các thông báo, thời hạn cảnh báo 30 ngày đối với 21 trường hợp thuộc Thuế cơ sở 3 TP Huế sẽ kết thúc vào ngày 4/12/2026. Nếu các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa khắc phục, cơ quan thuế có thể áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 5/12/2026.

Đối với Công ty Thành Diệu Kỳ và Công ty LKV, thời hạn 30 ngày kết thúc vào ngày 5/12/2026, biện pháp có thể được áp dụng từ ngày 6/12/2026. Riêng trường hợp Công ty Du lịch Thái Thanh Bình, mốc 30 ngày kết thúc vào ngày 6/12/2026 và biện pháp có thể được áp dụng từ ngày 7/12/2026.

Danh sách 24 trường hợp bị cảnh báo

Người đại diện/chủ sở hữu hưởng lợi Doanh nghiệp Trần Viết Trung – chủ sở hữu hưởng lợi Công ty TNHH Du lịch Thái Thanh Bình Vũ Văn Đông – chủ sở hữu hưởng lợi Công ty TNHH Một thành viên Thành Diệu Kỳ Lê Gia Nam – chủ sở hữu hưởng lợi Công ty TNHH Một thành viên LKV Nguyễn Quang Khải Công ty Cổ phần Chất đốt Huế Bùi Chúng Hợp tác xã Chăn nuôi Phú Sơn Lê Đức Tuấn Công ty TNHH TT Software Mai Thị Ngọc Trâm Công ty TNHH Thương mại DV XNK Đầu tư Tuấn Minh Lê Hữu Tịnh Công ty TNHH TMDV Temu VN Đinh Đức Thuận Doanh nghiệp tư nhân Đức Khánh Ngọc Nguyễn Thị Như Ý Công ty TNHH MTV Phát triển Nông Lâm Xanh Võ Lê Hoài Nguyên Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Thủy Châu Mai Văn Tùng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TCH Dương Lam Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Thủy Phù Phan Đình Nguyên Công ty TNHH Một thành viên Luật Gia Nguyên Trương Công Nguyên Công ty TNHH Một thành viên Máy tính CNC Huỳnh Tý Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Tý Lê Hữu Thiện Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Phúc Võ Thị Thêm Công ty TNHH MTV Hàng vàng Minh Phương Lê Văn Tảo Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Tổng hợp Dương Hòa Nguyễn Thị Kim Chung Doanh nghiệp tư nhân Thanh Vinh Lê Xuân Kông Công ty TNHH MTV XD Phương Đông PQ Nguyễn Thanh Phong Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ May Thanh Phong Trương Thị Đát Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Huyền Vân Nguyễn Văn Vận Công ty TNHH MTV Tàu thuyền Nam Vận

Làm gì để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh?

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo từ cơ quan Thuế, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có thể chủ động làm việc với cơ quan thuế để xử lý theo một trong hai hướng.

Nếu doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, người nộp thuế cần nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, hoàn thành các hồ sơ khai thuế còn thiếu và xử lý nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Nếu doanh nghiệp không còn hoạt động, người nộp thuế cần hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Trường hợp có tiền thuế nợ, doanh nghiệp cần nộp tiền để đưa số nợ còn phải nộp xuống dưới ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Việc chủ động đối chiếu nghĩa vụ thuế và hoàn thành thủ tục trong thời hạn cảnh báo có ý nghĩa quan trọng, bởi sau 30 ngày, nếu các điều kiện chưa được khắc phục, cơ quan thuế có thể chuyển từ bước cảnh báo sang áp dụng chính thức biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hưởng lợi có liên quan.

Hướng dẫn tra cứu thông báo tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế bằng căn cước?

- Bước 1: Truy cập vào đường dẫn https://www.gdt.gov.vn và chọn vào mục “Dịch vụ công”

- Bước 2: Chọn vào ô “Công khai cưỡng chế nợ thuế”

- Bước 3: Sau đó, chọn vào mục “NNT có thông báo về xuất cảnh” và tiến hành nhập các thông tin như số CCCD, Mã xác nhận; sau đó bấm Tìm kiếm