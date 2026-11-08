Bình yên trở lại ở vùng núi Khánh Hòa sau 17 ngày thấp thỏm lo âu

Một ngày sau khi bắt giữ Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2, phóng viên Báo Tiền Phong trở lại những địa bàn từng là tâm điểm của cuộc truy bắt 4 phạm nhân kéo dài 17 ngày.

Người dân trở lại cuộc sống bình thường

Chiều 8/11, những chốt kiểm soát cuối cùng quanh khu vực rừng núi xã Diên Lâm và Bắc Khánh Vĩnh-nơi vây ráp các phạm nhân trốn trại giam A2, đã được gỡ bỏ. Lực lượng tham gia truy bắt cũng đã rút khỏi khu vực này.

Bình yên trở lại xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)

Người dân câu cá bên hồ gần núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Tại thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm và khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, không khí căng thẳng những ngày trước đã không còn. Trên các tuyến đường, người dân bắt đầu đi lại, sinh hoạt, lao động sản xuất như thường lệ.

“Giờ mình yên tâm ra ngoài đường, tối không còn lo ngay ngáy như trước. Bà con ở đây giờ ai cũng lo làm ăn, sản xuất”, bà Nguyễn Thị Kiều Hương (người dân thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm) chia sẻ.

Theo bà Hương, kể từ khi 4 phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi Trại giam A2, gia đình bà luôn sống trong tâm trạng bất an do nhà ở gần trại giam. Gia đình chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi và người con trai út sinh sống nên mỗi khi đêm xuống, bà đều khóa kín cổng, hạn chế cho con ra ngoài. “Nghe tin bắt được hết 4 người, tôi mừng lắm”, bà Hương nói.

Tại thôn Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh, chị Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết, từ khi hay tin Hồ Văn Tình bị bắt giữ, người dân trong thôn ai cũng phấn khởi. Không khí lo lắng, căng thẳng kéo dài suốt những ngày qua đã được thay thế bằng sự nhẹ nhõm, vui mừng.

“Bà con ở đây hầu hết làm nương, làm rẫy. Những ngày qua, không ai dám đi làm, một phần vì lo sợ, phần vì cơ quan chức năng khuyến cáo không lên rẫy để phục vụ công tác truy bắt. Giờ thì mọi người yên tâm rồi”, chị Vân chia sẻ.

Người dân thôn Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh trở lại cuộc sống bình thường.

Cùng chung niềm vui ấy, chị Cao Thị Nga (người dân làng Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh) cho biết, gia đình và bà con trong xóm đã có thể trở lại cuộc sống bình yên vốn có. “Giờ chỉ lo làm ăn thôi, lên nương, lên rẫy không còn phải sợ gì cả. Con cái ra đường buổi tối cũng yên tâm hơn”, chị Nga nói.

Khép lại 17 ngày truy bắt

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 7/11, lực lượng chức năng bắt giữ phạm nhân Hồ Văn Tình tại khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 bị bắt giữ.

Hồ Văn Tình khi bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn. Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ 3 phạm nhân. Cụ thể, sáng 24/10, Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C.

Tối 28/10, Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Đến hơn 0h ngày 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn tiếp tục bị bắt giữ tại khu vực triền núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Với việc bắt giữ Hồ Văn Tình vào chiều 7/11, cuộc truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 chính thức khép lại sau 17 ngày. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, kiên trì bám địa bàn, rà soát nhiều khu vực rừng núi hiểm trở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đáng chú ý, quá trình truy bắt còn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và người dân thông qua việc cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh, truy tìm các đối tượng.

Cả 4 đối tượng bỏ trốn đều đã bị bắt giữ.

Trong thư cảm ơn người dân và các lực lượng tham gia truy bắt, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Đồng thời, ông đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng và những nguồn tin quan trọng do người dân cung cấp, góp phần đẩy nhanh quá trình truy xét.

“Chiến công này một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và là minh chứng rõ nét nhất cho thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.