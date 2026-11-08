Người phụ nữ SN 1987 bán kỷ vật của mẹ, cầm 14 triệu đồng đi khắp các tiệm điện thoại sau tin nhắn của bạn trai "Hough Le"

Công an Gia Lai kịp thời ngăn người phụ nữ bán kỷ vật của mẹ để chuyển 14 triệu đồng cho kẻ lừa đảo giả danh bạn trai ngoại quốc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, sáng 06/11/2026, thông qua Fanpage "Công an xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai", Ban quản trị đã tiếp nhận một nguồn tin khẩn cấp do quần chúng nhân dân cung cấp. Nội dung phản ánh về việc tại khu vực Trung tâm thương mại Chợ xã Đak Đoa, có một người phụ nữ tìm đến các tiệm điện thoại để nhờ chuyển một số tiền lớn với nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý, nghi vấn đang sập bẫy lừa đảo.

Công dân tương tác trình báo vụ việc qua Fanpage của Công an xã. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Nhận thức được tính chất cấp bách của vụ việc - thời gian là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản cho Nhân dân, Chỉ huy Công an xã Đak Đoa lập tức chỉ đạo Tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường. Nhờ những hình ảnh và đặc điểm nhận dạng chi tiết do người dân cung cấp qua Fanpage, lực lượng Công an đã khẩn trương rà soát và tiếp cận được chị L.T (SN 1987, trú thôn 6, xã Đak Đoa).

Tại thời điểm kiểm tra, chị T đang cầm trên tay một số tiền mặt lớn, chuẩn bị nhờ người chuyển khoản. Qua công tác xác minh nóng và các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác nắm được thông tin: Sáng cùng ngày, chị T đã đem bán một sợi dây chuyền (là kỷ vật do mẹ ruột tặng) tại một cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn để lấy 14 triệu đồng. Đáng chú ý, mục đích của việc bán vàng là để lấy tiền mặt, sau đó nhờ chuyển vào một tài khoản lạ nhằm đóng "phí dịch vụ sân bay" để nhận một hộp quà từ nước ngoài gửi về.

Lật tẩy kịch bản "bạn trai ngoại quốc" và sự can thiệp kịp thời của Công an xã Đak Đoa

Nhận định nạn nhân đã rơi vào bẫy lừa đảo công nghệ cao, lực lượng Công an xã kiên quyết yêu cầu chị T dừng ngay mọi giao dịch chuyển tiền. Đồng thời, một mặt Công an xã liên hệ với người thân của nạn nhân, mặt khác phối hợp cùng gia đình đến ngay cơ sở kinh doanh vàng bạc để thương lượng, hỗ trợ chị T nhận lại sợi dây chuyền vừa bán, bảo toàn trọn vẹn tài sản.

Chị L.T tại trụ sở Công an xã. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Sau khi tài sản được đảm bảo, Công an xã đã mời chị T cùng gia đình về trụ sở để làm việc. Tại đây, sau khi được cán bộ Công an giải thích cặn kẽ về các thủ đoạn tội phạm, chị T mới bừng tỉnh.

Theo lời khai của nạn nhân, trước đó thông qua mạng xã hội Facebook, chị có kết bạn với một tài khoản tên "Hough Le", tự xưng đang sinh sống tại Seoul, Hàn Quốc. Sau một thời gian dài nhắn tin qua lại, đối tượng đã buông lời tán tỉnh và tạo dựng được lòng tin. Tiếp đó, đối tượng liên tục gửi hình ảnh về các món đồ đắt tiền như hoa, điện thoại xịn, quần áo hàng hiệu, trang sức và lượng lớn ngoại tệ (USD), nói rằng đã đóng gói thành một thùng quà gửi về Việt Nam để tặng chị T.

Đến sáng 06/11/2026, đối tượng thông báo quà đã về đến sân bay nhưng yêu cầu chị T phải đóng khoản "phí dịch vụ cho nhân viên sân bay" trị giá 14 triệu đồng thì mới được nhận hàng. Vì quá tin tưởng và do không sử dụng tài khoản ngân hàng, chị T đã quyết định bán sợi dây chuyền kỷ vật và mang tiền ra chợ nhờ chuyển khoản. Rất may mắn, sự việc đã được người dân cảnh giác phát hiện và báo báo kịp thời cho cơ quan Công an.

Thông tin tài khoản đối tượng lừa đảo đã nhắn tin cho chị L. Ảnh Công an Gia Lai

Một số đoạn nội dung gửi quà nhằm lấy long tin từ chị L. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Hiệu quả từ các mô hình Dân vận khéo của Công an xã đã xây dựng

Vụ việc trên là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả thiết thực của việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, việc phát huy mô hình "Hệ thống kênh thông tin về ANTT, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính trên mạng xã hội" cùng mô hình "Móc khóa An ninh - Kết nối bình yên" tại xã Đak Đoa đã tạo ra sợi dây liên kết chặt chẽ giữa Công an và Nhân dân.

Nhờ các kênh thông tin gần gũi, thuận tiện này, mọi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận và xử lý với tốc độ "tính bằng phút", từ đó ngăn chặn kịp thời hậu quả xấu xảy ra.

Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp, Công an xã Đak Đoa khuyến cáo mạnh mẽ đến toàn thể nhân dân:

Tuyệt đối cảnh giác trước những lời mời chào, hứa hẹn tặng quà giá trị từ những người quen biết qua mạng xã hội, đặc biệt là các tài khoản tự xưng người nước ngoài.

Không bao giờ chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân lạ dưới danh nghĩa đóng phí hải quan, phí sân bay, tiền phạt... Cơ quan chức năng của Nhà nước không làm việc và không yêu cầu người dân nộp tiền qua điện thoại hay tin nhắn mạng xã hội.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, ngưng mọi giao dịch và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất, hoặc nhắn tin, gọi điện qua Fanpage trực tuyến và đường dây nóng trên Móc khóa an ninh để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai