Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 7.600.000 đồng đến tài khoản của Đặng Thị Kiều Vy SN 2011

Bất ngờ nhận được 7.600.000 đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết, nữ sinh ở tỉnh Quảng Trị đã chủ động trình báo Công an xã để xác minh, tìm người chuyển nhầm và hoàn trả toàn bộ số tiền.

Trước đó, trong quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng, em Đặng Thị Kiều Vy (SN 2011, trú tại thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), học sinh Trường THPT Quang Trung, bất ngờ nhận được 7.600.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, Vy đã chủ động liên hệ với Công an xã Phú Trạch để trình báo sự việc, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin người gửi nhằm hoàn trả số tiền.

Em Đặng Thị Kiều Vy chuyển trả lại tiền cho chủ sở hữu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Trạch tiến hành xác minh các thông tin liên quan. Đến ngày 1/11/2026, lực lượng Công an đã xác định được người chuyển nhầm số tiền trên.

Sau khi có thông tin, em Đặng Thị Kiều Vy đã chuyển trả đầy đủ 7.600.000 đồng cho người gửi, hoàn tất việc hoàn trả số tiền nhận được.

Hành động của nữ sinh thể hiện sự trung thực, ý thức trách nhiệm và cách ứng xử văn minh trong cuộc sống. Việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị)