F88 bị phạt do công bố thông tin sai lệch

F88 bị xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

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Thông tin từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 5/11/2026, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư F88 (địa chỉ: Số 1980 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, F88 bị phạt tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định. Cụ thể, doanh nghiệp công bố thông tin (CBTT) sai lệch đối với Bản cáo bạch được công bố thông tin ngày 8/7/2026 trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống CBTT của UBCKNN.

Theo Bản cáo bạch, ông Nguyễn Xuân Giao – Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT của 7 công ty khác, cụ thể: Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư Hạnh phúc AG, Công ty CP Đầu tư CME Solar, Công ty CP Arya Consumer, Công ty CP Kinh doanh F88, Công ty CP Dược Aikya, Công ty CP Công nghệ Ngôi nhà xanh.

Tuy nhiên, theo Công văn số 2608/2026/CV/F88ĐT ngày 26/8/2026, ngoài F88, ông Nguyễn Xuân Giao chỉ đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại 5 công ty khác, cụ thể: Công ty CP Đầu tư Hạnh phúc AG, Công ty CP Đầu tư CME Solar, Công ty CP Kinh doanh F88, Công ty CP Công nghệ Ngôi nhà xanh, Công ty CP Nước AquaOne Hậu Giang.

Ngoài xử phạt hành chính, F88 còn bị buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý III/2026, doanh thu cung cấp dịch vụ ở mức gần 1.277 tỷ đồng, trong đó, phần lớn là doanh thu phí từ dịch vụ cầm đồ và các hoạt động liên quan khác gần 1.062 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm hơn 212 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn dịch vụ cung cấp cũng tăng mạnh 335 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, lên gần 811 tỷ đồng. Giá vốn tăng không nhanh bằng doanh thu khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của F88 tăng từ hơn 156 tỷ đồng lên hơn 250 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận khoản thu nhập khác gần 155 tỷ đồng đến từ các khoản tiền phạt do khách hàng vi phạm điều khoản thanh toán trong hợp đồng cho vay với Công ty F88 Kinh doanh và khoản tiền thu hồi nợ gốc vay, lãi, phí phát sinh từ các hợp đồng cho vay và nợ mua đã được xóa sổ và theo dõi ngoại bảng của Công ty F88 Kinh doanh.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, F88 báo lãi ròng quý III/2026 gần 319 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp ở mức gần 3.460 tỷ đồng, tăng 52,4%, lợi nhuận sau thuế đạt 863,6 tỷ đồng, tăng 80,2% so với cùng kỳ năm 2025.