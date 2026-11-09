Điều tra vụ phát hiện vật nghi là sọ người sau một trường đại học ở TP.HCM

Trong lúc đi tập thể dục trên đường Lương Văn Can (phường Linh Xuân, TP.HCM) đoạn giao với đường Hồ Xuân Hương (phía sau một trường đại học), người dân bàng hoàng phát hiện một vật thể phân hủy nặng nghi là sọ người nằm ven đường.

Tối 9/11, Công an phường Linh Xuân (TP.HCM) cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ người dân phát hiện vật nghi là sọ người trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: CQCA

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân đang tập thể dục trên đường Lương Văn Can (phường Linh Xuân), đoạn giao với đường Hồ Xuân Hương (giáp ranh phường Đông Hòa, phía sau một trường đại học) thì phát hiện một vật nghi là sọ người nằm ven đường nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Thời điểm phát hiện, vật nghi là sọ người đã phân hủy nặng.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vật thể được phát hiện có phải là sọ người hay không, đồng thời xác minh nguồn gốc và các tình tiết liên quan.