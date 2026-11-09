Danh tính người phụ nữ la hét, livestream tại trụ sở UBND phường, bị phạt 5 triệu đồng

Trong quá trình làm việc tại trụ sở UBND phường, bà T. có hành vi la hét, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội và có lời lẽ xúc phạm cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Liên quan đến sự việc người phụ nữ có hành vi la hét, sử dụng điện thoại để livestream tại trụ sở UBND phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp), theo thông tin trên báo Công an nhân dân, người phụ nữ này là bà P.T.T. (SN 1968, trú tại khu phố Mỹ Trang, phường Cai Lậy).

Kết quả xác minh cho hay, vào sáng ngày 4/11, bà T. cùng con trai đến trụ sở UBND phường Cai Lậy để kiến nghị một số vấn đề liên quan đến trật tự đô thị. Trong quá trình làm việc, bà T. có hành vi la hét, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội và có lời lẽ xúc phạm cán bộ đang làm nhiệm vụ. Hành động này đã gây mất trật tự tại khu vực tiếp công dân, ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết công việc của cơ quan.

Bà T. dùng điện thoại livestream, la hét tại trụ sở UBND phường. (Ảnh: Công an nhân dân)

Ngay sau đó, Công an phường Cai Lậy đã có mặt, thuyết phục, đồng thời mời bà T. làm việc. Thay vì hợp tác, người phụ nữ tiếp tục la hét. Công an phường Cai Lậy đã trích xuất các đoạn video ghi nhận hành vi vi phạm của bà T. và tạm giữ một điện thoại di động.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết thêm, ngày 9/11, UBND phường Cai Lậy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà T. về hành vi gây rối trật tự công cộng, mức phạt là 5 triệu đồng.

Hiện Công an phường Cai Lậy đang tiếp tục giải quyết các đơn kiến nghị của bà T. theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, nếu tiếp tục có hành vi vi phạm, tùy tính chất, mức độ và căn cứ pháp luật, bà T. có thể bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định.