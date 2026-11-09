Đúng 7h15 sáng 9/11, Việt Nam đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-26 của liên doanh dầu khí thu hơn 90 tỷ USD

Sau 40 năm kể từ khi khai thác dòng dầu đầu tiên, mỏ Bạch Hổ tiếp tục được bổ sung công trình khai thác mới. Giàn BK-26 vừa đón dòng dầu thương mại đầu tiên, sớm hơn 36 ngày so với kế hoạch.

Ngày 9/11, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên (First Oil) từ giàn BK-26 tại mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1 vào lúc 7h15 cùng ngày, sớm hơn 36 ngày so với kế hoạch ban đầu là ngày 15/12/2026.

Việc đưa giàn BK-26 vào khai thác giúp bổ sung sản lượng dầu cho Vietsovpetro, trong bối cảnh nhiều mỏ dầu truyền thống đang bước vào giai đoạn khai thác lâu năm, sản lượng tự nhiên có xu hướng suy giảm.

Dự án BK-26 gồm ba hạng mục chính: xây dựng giàn đầu giếng BK-26 và cầu dẫn kết nối với giàn MSP-8; cải hoán giàn MSP-8 để tiếp nhận, xử lý sản phẩm khai thác; đồng thời di dời tuyến cáp điện ngầm nối giữa MSP-8 và MSP-4.

Dự án bắt đầu triển khai thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị từ tháng 1/2025, chính thức khởi công ngày 29/12/2025. Đến ngày 24/4/2026, khối chân đế được hoàn thành chế tạo và nghiệm thu trên bờ, trước khi lắp đặt trên biển vào ngày 17/5.

Khối thượng tầng và cầu dẫn hoàn thành chế tạo, nghiệm thu vào ngày 8/9 và được lắp đặt trên biển ngày 15/9. Sau khi nghiệm thu tổng thể vào ngày 3/11, công trình được Vietsovpetro quyết định đưa vào sử dụng từ ngày 5/11, trước khi chính thức đón dòng dầu đầu tiên bốn ngày sau đó.

Mỏ Bạch Hổ nằm tại bể Cửu Long, trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam, do Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro khai thác. Đây là một trong những mỏ dầu quan trọng nhất trong lịch sử phát triển ngành dầu khí Việt Nam.

Lịch sử mỏ Bạch Hổ bắt đầu từ ngày 24/5/1984, khi Vietsovpetro phát hiện dòng dầu công nghiệp tại giếng khoan BH-5. Sau hơn hai năm chuẩn bị, ngày 26/6/1986, những tấn dầu thô đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ, đánh dấu bước ngoặt đối với ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

Tuy nhiên, giai đoạn đầu khai thác không thuận lợi khi sản lượng tại các tầng trầm tích nhanh chóng suy giảm. Bước ngoặt xuất hiện ngày 11/5/1987, khi Vietsovpetro phát hiện dầu trong tầng đá móng tại giếng BH-6.

Ngày 6/9/1988, dòng dầu thương mại đầu tiên từ tầng đá móng được đưa vào khai thác. Phát hiện này mở ra hướng phát triển mới cho mỏ Bạch Hổ, bởi dầu nằm trong hệ thống khe nứt, hang hốc của đá granite, khác với các cấu tạo chứa dầu thông thường trong đá trầm tích.

Nhờ phát hiện này, Vietsovpetro liên tục mở rộng hoạt động khai thác. Năm 1988, liên doanh đạt mốc một triệu tấn dầu; đến năm 1992, sản lượng cộng dồn đạt 10 triệu tấn. Năm 2001, sản lượng dầu khai thác của liên doanh vượt 100 triệu tấn và đến năm 2012 đạt 200 triệu tấn.

Bên cạnh dầu thô, mỏ Bạch Hổ còn cung cấp nguồn khí đồng hành cho đất liền. Ngày 16/4/1995, khí đồng hành từ mỏ lần đầu được đưa vào bờ, phục vụ Nhà máy điện Bà Rịa, mở đầu quá trình khai thác, sử dụng nguồn khí đồng hành thay vì đốt bỏ ngoài khơi.

Đến ngày 15/5/2024, Vietsovpetro khai thác thành công tấn dầu thứ 250 triệu. Tiếp đó, lúc 3h30 ngày 4/6/2026, liên doanh chính thức cán mốc 255 triệu tấn dầu khai thác từ Lô 09-1.

Sau bốn thập kỷ hoạt động, mỏ Bạch Hổ vẫn tiếp tục được đầu tư các công trình mới nhằm duy trì khai thác. Trước BK-26, Vietsovpetro đã triển khai nhiều giàn đầu giếng như BK-23, BK-24 để khai thác bổ sung tại các khu vực còn tiềm năng.

Theo Petrovietnam, tính đến hết năm 2025, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã ghi nhận tổng doanh thu từ dầu thô hơn 90 tỷ USD, đồng thời đóng góp gần 60 tỷ USD cho ngân sách Nhà nước.