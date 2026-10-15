Giải ngân tới 17.300 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng, lãnh đạo F88 nói gì?

Trong 9 tháng đầu năm 2026, F88 giải ngân hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, tương đương bình quân hơn 60 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý III và 9 tháng năm 2026 của CTCP Đầu tư F88, tổng mức giải ngân cho vay trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày trong 9 tháng, doanh nghiệp giải ngân hơn 60 tỷ đồng.

Cùng với quy mô giải ngân tăng mạnh, dư nợ ròng của F88 tại ngày 30/9/2026 đạt gần 9.540 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ và tăng 32,2% so với đầu năm. F88 cho biết dư nợ ròng này bao gồm cả các khoản vay được giải ngân thông qua các ngân hàng đối tác nhưng công ty chịu rủi ro tín dụng liên quan.

Doanh thu từ hoạt động cho vay cầm đồ, bao gồm phí dịch vụ cầm đồ và các hoạt động liên quan, lãi cho vay và tiền phạt hợp đồng, đạt 3.728 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 52,4%. Riêng quý III, mảng này mang về 1.366 tỷ đồng, tăng 47,8%.

Quy mô hoạt động tăng nhanh cũng phản ánh vào kết quả lợi nhuận. Báo cáo hợp nhất ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 318,7 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 863,6 tỷ đồng, tăng 80,2%.

“Hãm phanh"

Tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh mới đây, câu hỏi được đặt ra với ban lãnh đạo F88 là mức tăng giải ngân 51% đang đi cùng mức độ chấp nhận rủi ro tín dụng như thế nào.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tùng Lâm, Giám đốc Quản trị rủi ro (CRO) F88 cho biết công ty thiết lập các hạn mức giám sát đối với hoạt động tín dụng. Hội đồng quản trị đã phê duyệt khẩu vị rủi ro, trong đó một chỉ tiêu được theo dõi là tỷ lệ xóa nợ ròng trên dư nợ, với ngưỡng dưới 3,5% hoặc dưới mức giới hạn theo quy định nội bộ. Theo ông Lâm, tính đến hết quý II và quý III, chỉ số này vẫn nằm trong ngưỡng cho phép.

“Điều này phản ánh rằng cách thức kiểm soát tốc độ tăng trưởng dư nợ và tốc độ phát sinh nợ xấu của chúng tôi vẫn duy trì trong ngưỡng khẩu vị rủi ro”, ông Lâm nói.

Dù vậy, tốc độ tăng giải ngân của F88 trong quý III đã thấp hơn quý II. Theo Giám đốc tài chính (CFO) Trần Mai Thảo, đây không phải diễn biến ngẫu nhiên mà là kết quả của việc doanh nghiệp chủ động thắt chặt chính sách tín dụng từ quý II/2026. Theo bà Thảo, những điều chỉnh này ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng giải ngân và dư nợ. F88 lựa chọn cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng tín dụng với việc đưa các chỉ số rủi ro về mức kiểm soát, qua đó đảm bảo biên lợi nhuận.

Một trong những nguyên nhân được lãnh đạo F88 đề cập là tác động từ tình hình kinh tế vĩ mô tới khả năng trả nợ của khách hàng. “Chính vì vậy, mức giải ngân quý III/2026 dù vẫn tăng trưởng nhưng đã chậm lại do các chính sách điều chỉnh nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ kinh tế vĩ mô đến khả năng trả nợ của khách hàng”, CFO F88 cho biết.

Theo doanh nghiệp, Trung tâm Quản trị rủi ro thường xuyên theo dõi các chỉ số cảnh báo sớm để điều chỉnh chính sách khi cần thiết. Sang quý IV, F88 cho biết sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức phù hợp, thay vì chỉ tập trung đẩy nhanh quy mô giải ngân.

Diễn biến đáng chú ý khác trong báo cáo của F88 là chi phí dành cho rủi ro tín dụng. Trong 9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng các khoản phải thu và cho vay khó đòi đạt 1.316,5 tỷ đồng, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước. F88 cho biết đang áp dụng chính sách dự phòng rủi ro thận trọng. Theo đó, các khoản nợ quá hạn thanh toán từ 91 ngày trở lên hoặc được xác định không còn khả năng thu hồi sẽ được xóa khỏi hạch toán nội bảng và chuyển sang theo dõi ngoại bảng.

Cũng trong sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư, lãnh đạo F88 cũng được hỏi về nguy cơ cho vay đảo nợ khi quy mô tín dụng tăng nhanh. CRO Nguyễn Tùng Lâm khẳng định F88 không có chính sách và không khuyến khích khách hàng vay mới để đảo nợ khoản vay hiện hữu.

Đối với khoản vay đến hạn, việc gia hạn hoặc tái tục chỉ được xem xét khi khách hàng đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ và đáp ứng tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm theo chính sách sản phẩm. Trường hợp khách hàng gặp khó khăn tài chính tạm thời, F88 có thể xem xét gia hạn hoặc tái cơ cấu dựa trên tình hình thực tế và khả năng trả nợ. Theo lãnh đạo công ty, các biện pháp này không làm thay đổi nguyên tắc phân loại nợ và trích lập dự phòng.

Tăng trưởng giải ngân của F88 trong 9 tháng đến từ cả ba kênh gồm phòng giao dịch, đối tác và kênh số. Đến cuối quý III, mạng lưới F88 đã đạt 1.000 phòng giao dịch trên toàn quốc. Riêng trong quý III, các điểm giao dịch thu hút thêm hơn 70.000 khách hàng mới, trong khi kênh đối tác mang về hơn 25.000 khách hàng mới.

Ở kênh số, ứng dụng My F88 ghi nhận khoảng 195.000 lượt tải mới trong quý III. Giá trị các khoản vay được giải ngân qua ứng dụng đã chiếm hơn 14% tổng lượng giải ngân của quý.