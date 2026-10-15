Kiểm tra giao dịch chuyển khoản 200 triệu của khách hàng 73 tuổi, nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Diểm Thúy lập tức hỗ trợ thu hồi số tiền

Phát hiện khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo khi thực hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Diểm Thúy đã kịp thời ngăn chặn giao dịch và thu hồi số tiền trước khi bị các đối tượng chiếm đoạt.

Theo KienlongBank, trước đó, khách hàng Đ.T.M.T (73 tuổi) nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra, thông báo khách hàng có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy, đồng thời đe dọa tài khoản và tài sản đang thuộc diện điều tra.

Để tạo áp lực tâm lý, các đối tượng yêu cầu khách hàng giữ bí mật tuyệt đối, không trao đổi với người thân hoặc cơ quan chức năng địa phương. Đồng thời, chúng hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định với lý do phục vụ việc "xác minh, đối chiếu dòng tiền" hoặc "chứng minh nguồn gốc tài sản", kèm lời hứa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền sau khi hoàn tất quá trình điều tra.

Do lo sợ trước những thông tin và lời đe dọa, khách hàng đã đến KienlongBank Cai Lậy thực hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Nguyễn Thị Diểm Thúy đã chủ động trao đổi, xác minh thông tin với khách hàng, đồng thời khẩn trương liên hệ Trung tâm Thanh toán để phối hợp xử lý. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa các đơn vị, giao dịch đã được ngăn chặn và số tiền được thu hồi thành công, tránh nguy cơ bị chiếm đoạt.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc đơn vị đã hỗ trợ khách hàng liên hệ Công an phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp), để trình báo vụ việc theo quy định.

KienlongBank Cai Lậy phát hiện và ngăn chặn kịp thời, giúp khách hàng tránh mất 200 triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo.

Vụ việc trên là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ công an, cơ quan điều tra nhằm thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản. Bằng cách đưa ra những thông tin nghiêm trọng như liên quan đến vụ án hình sự, đường dây tội phạm hoặc tài sản đang bị điều tra, các đối tượng khiến nạn nhân hoang mang, mất bình tĩnh và làm theo hướng dẫn. Đặc biệt, yêu cầu giữ bí mật, không liên hệ với người thân hoặc cơ quan công an tại địa phương là dấu hiệu đáng ngờ mà khách hàng cần lưu ý.

KienlongBank khuyến cáo khách hàng giữ bình tĩnh khi nhận được cuộc gọi thông báo liên quan đến vụ án hoặc yêu cầu chuyển tiền để "xác minh", "đối chiếu dòng tiền", "chứng minh nguồn gốc tài sản". Khách hàng tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng số hoặc thông tin thẻ cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay đường link không xác thực. Khi có nghi ngờ, khách hàng nên chủ động liên hệ cơ quan công an tại địa phương qua kênh chính thức hoặc trao đổi với ngân hàng để được hỗ trợ kiểm tra thông tin.

Trong trường hợp đã thực hiện giao dịch hoặc cung cấp thông tin tài khoản cho đối tượng nghi vấn, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý và trình báo cơ quan công an. Việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, chủ động xác minh thông tin và không làm theo các yêu cầu gây áp lực là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ mất tài sản.