Đúng 3 ngày nữa - 18/10, dịch vụ này miễn phí cho toàn bộ người dân Việt Nam

Dịch vụ đang được nhắc tới cụ thể là gì, áp dụng đến bao giờ là điều nhiều người quan tâm.

Theo trang Thông tin Chính phủ, vào lúc 15h30 Chủ nhật (18/10/2026), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ tổ chức buổi chiếu miễn phí bộ phim tài liệu mang tên "Nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam". Đây là cơ hội để người dân và du khách đang có mặt tại Hà Nội thưởng thức một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử mà không phải trả phí.

Buổi chiếu diễn ra tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, địa chỉ số 465 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Bộ phim có thời lượng 55 phút, tập trung tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp ngoại giao của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điểm nhấn của tác phẩm là vai trò của bà Nguyễn Thị Bình trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris năm 1973, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lịch sử dân tộc. Thông qua những thước phim tư liệu, hình ảnh của nữ chính khách hiện lên với trí tuệ, bản lĩnh và sự kiên định, góp phần khắc họa dấu ấn của ngoại giao Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và hòa bình.

Thông tin cụ thể về buổi chiếu phim miễn phí cho toàn bộ người dân (Ảnh Thông tin Chính phủ)

Đáng chú ý, đây không phải là bộ phim mới được sản xuất trong năm 2026. Tác phẩm đã được giới thiệu tới công chúng từ nhiều năm trước. Bộ phim từng nằm trong danh sách những tác phẩm điện ảnh được tặng thưởng về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010.

Việc giới thiệu lại tác phẩm vào ngày 18/10, chỉ hai ngày trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, càng tạo thêm ý nghĩa cho hoạt động này. Thay vì chỉ tiếp cận những thông tin lịch sử qua sách báo, khán giả có dịp nhìn lại hành trình của một nữ chính khách tiêu biểu qua ngôn ngữ điện ảnh và những hình ảnh tư liệu.

Người dân và du khách cần làm gì để được xem phim miễn phí?

Chương trình không thu phí tham dự, song người có nhu cầu xem phim cần thực hiện đăng ký trước để ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi.

Cụ thể, người dân và du khách có thể truy cập fanpage Facebook chính thức của Thông tin Chính phủ, tìm bài đăng thông báo về buổi chiếu phim "Nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam" ngày 18/10. Tại phần bình luận của bài viết, ban tổ chức hướng dẫn đăng ký thông qua đường dẫn được cung cấp. Người tham dự cần truy cập đường dẫn và làm theo các bước đăng ký.

Tuy nhiên, do sức chứa của phòng chiếu có hạn, ban tổ chức sẽ đóng đường dẫn đăng ký khi đã đủ số lượng người tham dự. Vì vậy, những người quan tâm nên chủ động đăng ký sớm, đồng thời kiểm tra thông tin xác nhận để tránh trường hợp đến nơi nhưng không có chỗ.

Người dân và du khách đăng ký xem phim miễn phí qua liên kết được Thông tin Chính phủ đăng tải

Đối với du khách đang có kế hoạch tham quan Hà Nội vào dịp cuối tuần, cần lưu ý buổi chiếu chỉ được tổ chức tại một địa điểm, vào khung giờ 15h30 ngày 18/10. Người tham dự nên chủ động tìm hiểu đường đi, sắp xếp lịch trình và có mặt trước giờ chiếu để thuận tiện cho việc ổn định chỗ ngồi.

Chương trình phục vụ công chúng trong phạm vi số chỗ được bố trí, do đó khán giả cần theo dõi thông báo chính thức để cập nhật tình trạng đăng ký.

Nhiều chương trình chiếu phim miễn phí từng được tổ chức trước đây

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức hoạt động chiếu phim miễn phí phục vụ công chúng. Tháng 5/2026, đơn vị này đã triển khai chuỗi chiếu phim tài liệu hàng tháng mang tên "Việt Nam chưa kể hết", mở đầu bằng bộ phim "Việt Nam – Hồ Chí Minh" dài 60 phút, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, từ ngày 24–27/7/2026, Hãng phim tổ chức chiếu miễn phí 9 tác phẩm tài liệu tại số 465 Hoàng Hoa Thám nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Chương trình mở cửa phục vụ đông đảo người dân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã từng tổ chức nhiều buổi chiếu phim miễn phí cho toàn bộ người dân (Ảnh Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương)

Không chỉ tại địa điểm này, nhiều hoạt động tương tự cũng được triển khai ở Hà Nội. Gần đây nhất, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 7–9/10/2026, Viện Phim Việt Nam đã tổ chức chiếu miễn phí ba bộ phim "Em bé Hà Nội", "Ngày về" và "Đào, phở và piano" tại Rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Những hoạt động này góp phần tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận các tác phẩm điện ảnh có giá trị lịch sử và văn hóa. Buổi chiếu ngày 18/10 tới đây tiếp tục mang đến một lựa chọn trải nghiệm miễn phí cho công chúng, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc đời và những đóng góp của một nữ chính khách đặc biệt trong lịch sử Việt Nam.