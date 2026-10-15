Mất ví tiền có 20 triệu đồng, 10 năm sau người đàn ông ở Hải Phòng nhận tin bất ngờ

Thời điểm đánh rơi ví, anh Vũ đã in tờ rơi dán khắp ngõ, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn tìm lại tài sản nhưng không có kết quả.

Mới đây, bài đăng của một người đàn ông ở Hải Phòng, chia sẻ lại câu chuyện nhận lại số tiền đánh rơi sau 10 năm được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ.

Theo chia sẻ của người đàn ông, năm 2016, trên đường đi làm về, anh có đánh rơi một chiếc ví, trong ví có số tiền 20 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Thời điểm đó, người đàn ông đã in tờ rơi thông báo dán khắp ngõ, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn tìm được tài sản nhưng không có kết quả.

Tuy nhiên sau 10 năm, mới đây, một người phụ nữ đã liên hệ, nói rằng đã từng nhặt được chiếc ví và muốn gửi lại số tiền. Bài đăng đã nhận được hơn 9.000 lượt like, gần 800 lượt bình luận và gần 200 lượt chia sẻ.

10 năm trước, anh Vũ in tờ rơi, dán khắp ngõ, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm tài sản nhưng không có kết quả.

Được biết, người đàn ông trong câu chuyên là anh Ngô Tuấn Vũ (SN 1990, trú xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng. Địa chỉ trước khi sáp nhập là thôn Nam Am, xã Nam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Chia sẻ lại câu chuyện, anh Vũ cho hay sáng sớm ngày 9/6/2016, sau khi kết thúc ca làm đêm, anh trở về phòng trọ ở ngõ 179 Lê Lợi, TP Hải Phòng. Hôm đó vừa đúng ngày nhận lương, lại là dịp Tết Đoan ngọ nên trước khi về nhà, anh có ghé mua 1kg trái cây về thắp hương.

Sau khi thanh toán tiền, người đàn ông đã sơ ý làm rơi chiếc ví mà không hề hay biết. Khi về đến phòng trọ, anh Vũ mới phát hiện mất ví. Người đàn ông lập tức quay lại tìm nhưng không thấy. Sau đó, anh Vũ in tờ rơi thông báo, dán khắp các ngõ và đăng tin lên mạng xã hội với hy vọng tìm lại tài sản nhưng vẫn vô vọng.

Anh Vũ bộc bạch, thời điểm đó anh chưa lập gia đình, mất tiền thì anh thấy tiếc nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Khi in tờ rơi, anh cũng không hề nhắc đến số tiền trong ví. Người đàn ông chỉ mong sẽ nhận lại được giấy tờ vì nghĩ đi làm lại nhiều giấy tờ rất mất thời gian.

Anh Vũ đã nhận lại số tiền đánh rơi từ 10 năm trước.

Chờ đợi mãi không có thông tin gì, anh Vũ đã đi làm lại các giấy tờ cần thiết. Sự việc cũng dần trôi vào lãng quên. Anh Vũ vẫn sử dụng số điện thoại mà 10 năm trước anh đã dùng.

Cho đến ngày 12/10 vừa qua, anh bất ngờ nhận được tin nhắn Zalo từ một người lạ. Người này gửi cho anh hình ảnh chứng minh nhân dân và bằng lái xe mà anh đã từng làm mất, đồng thời cho biết 10 năm trước đã nhặt được ví của anh Vũ.

Nghĩ rằng số giấy tờ đã cũ, không còn giá trị nên anh Vũ từ chối nhận lại để người phụ nữ đỡ mất công đi gửi. Tuy nhiên lúc này, người phụ nữ cho biết số tiền trong ví cũng vẫn còn, gồm cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng (tổng cộng 20 triệu) và 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, 1 tờ tiền mệnh giá 2 nghìn đồng.

Khi nghe đến đây, anh Vũ vô cùng bất ngờ, “bị đơ một lúc”, không thể tin nổi chuyện kỳ lạ này. Qua trò chuyện, người này cho biết trước đây không biết cách nào tìm người rơi ví để trả lại nên vẫn giữ chiếc ví và cũng đã quên bẵng đi. Đến gần đây, khi dọn nhà, người này tìm được chiếc ví và đã liên hệ hỏi thăm những người ở cùng quê với anh Vũ và biết được thông tin. Người phụ nữ liên lạc để gửi trả số tiền năm xưa đã nhận được.

Anh Vũ cùng vợ và con gái.

Sau đó, người phụ nữ xin số tài khoản của anh Vũ để chuyển lại số tiền. Người đàn ông gửi số tài khoản song cũng chỉ tin 80-90% là thật. Cho đến sáng hôm nay, anh Vũ đã nhận được số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản. Lúc này anh mới tin 100% là sự thật. Anh Vũ đã xin số điện thoại và địa chỉ của người phụ nữ để cảm ơn nhưng người này từ chối, không muốn tiết lộ thông tin.

Câu chuyện của anh Vũ sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến trái chiều, bày tỏ nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện và đưa ra thêm nhiều suy đoán.

Về vấn đề này, anh Vũ bộc bạch bản thân chỉ muốn lan tỏa câu chuyện tích cực đến mọi người chứ không có mục đích gì khác. Anh Vũ khẳng định bản thân không làm công việc liên quan đến kiếm tiền trên mạng xã hội nên không có lý do để dựng chuyện nhằm câu view, câu like. Anh nghĩ câu chuyện của mình dù thế nào thì cũng đã đã nhận được cái kết đẹp sau 10 năm.