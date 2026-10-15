Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm hơn 700.000 tấn thép/năm cho VN, "gã khổng lồ" thế giới trực tiếp vận hành

Đây là bước tiến mới trong hành trình sản xuất hàng nghìn tấn thép mới cho Việt Nam của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Ngày 15/10, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chính thức ký kết hợp đồng với Tập đoàn công nghiệp Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (Italy) về việc cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình thuộc Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển các dòng thép phục vụ hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics của VinMetal trong giai đoạn tới.

Theo hợp đồng trên, Danieli sẽ đảm nhiệm thiết kế, chế tạo, cung cấp và chạy thử các thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình, với công suất lên tới hơn 700.000 tấn/năm, tại Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh.

Đây cũng là một trong những hạng mục quan trọng trong lộ trình mở rộng danh mục sản phẩm với các nhóm thép ray và thép hình của VinMetal, qua đó hướng đến phục vụ các công trình đường sắt tốc độ cao trọng điểm quốc gia, các công trình công nghiệp, cầu, cảng và hạ tầng logistics.

Lễ ký kết giữa VinMetal và Danieli, ngày 15/10/2026. Ảnh: VIC

Trên thực tế, với các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, đòi hỏi độ chính xác hình học, độ thẳng, độ bền cơ học và khả năng chống mài mòn của thép ray, độ chính xác tiết diện và các đặc tính cơ học phù hợp với yêu cầu chịu lực của thép hình, dây chuyền công nghệ cao do Tập đoàn Danieli cung cấp sẽ là bảo chứng cho chất lượng sản phẩm thép ray và thép hình mang thương hiệu VinMetal.

Hơn nữa, thông qua hợp tác với các tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang từng bước xây dựng nền tảng công nghệ đồng bộ, hướng tới phát triển năng lực sản xuất thép ray cho hệ thống đường sắt hiện đại và thép hình cho các công trình công nghiệp, hạ tầng quy mô lớn, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ về vật liệu chiến lược và sức cạnh tranh của ngành thép Việt Nam.

Việc hợp tác với Tập đoàn Danieli là bước đi chiến lược của VinMetal để phát triển năng lực sản xuất các dòng thép chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho những dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

Đồng thời, hợp tác với Danieli cũng góp phần hiện thực hóa vai trò của VinMetal trong hệ sinh thái Công nghiệp - Hạ tầng của Tập đoàn Vingroup, tạo nền tảng vật liệu phục vụ các dự án chiến lược và nhu cầu phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Trên thực tế, trong bối cảnh đầu tư vào đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng biển và các công trình công nghiệp ngày càng được đẩy mạnh, năng lực sản xuất thép ray và thép hình trong nước sẽ góp phần chủ động nguồn cung, từ đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng hạ tầng quốc gia.

VinMetal hiện đang triển khai Tổ hợp Gang thép tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với công suất thiết kế giai đoạn 1 khoảng 6 triệu tấn thép/năm và định hướng mở rộng lên 20 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2.

Tập đoàn Danieli có hơn 100 năm kinh nghiệm

Tại Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh, Danieli sẽ đảm nhiệm thiết kế, chế tạo, cung cấp và chạy thử các thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình, với công suất lên tới hơn 700.000 tấn/năm. Ảnh: VIC

Danieli được coi là một trong những tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới, với hơn 100 năm kinh nghiệm. Tập đoàn đã triển khai trên 1.000 dự án dây chuyền luyện, đúc và cán thép trên toàn cầu.

Đặc biệt, trong lĩnh vực thép ray, Tập đoàn Danieli đã cung cấp công nghệ và thiết bị cho các nhà sản xuất tiêu biểu như Voestalpine (Áo), Mechel (Nga), Rocky Mountain Steel Mills (Mỹ)…. Trong đó, nhà máy Voestalpine tại Donawitz (Áo) là một trong những trung tâm sản xuất thép ray cao cấp nổi tiếng thế giới.

Bên cạnh đó, năng lực công nghệ của Tập đoàn Danieli còn được thể hiện ở các giải pháp như hệ thống cán ray SQR (Special Quality Rail Mills), công nghệ cán tinh chính xác PSP (Profile Sizing Process) và công nghệ tôi cứng đầu ray RH² (Rail Head Hardening), giúp kiểm soát chặt chẽ kích thước, biên dạng và cơ tính sản phẩm, đồng thời nâng cao khả năng chống mài mòn và tuổi thọ đường ray.

Theo đó, kinh nghiệm triển khai thực tế tại các nhà máy thép hàng đầu thế giới cùng với những giải pháp công nghệ chuyên sâu là tiền đề quan trọng để Tập đoàn Danieli đồng hành cùng VinMetal phát triển năng lực sản xuất thép ray và thép hình tại Việt Nam trong thời gian tới.