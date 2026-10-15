Danh tính người đàn ông 46 tuổi bị phạt nguội 10 lần tại cùng 1 địa điểm

Có ngày, camera AI ghi nhận tới 2 lần vi phạm của ông A.

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an ngày 13/10/2026 cho biết, vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1 trường hợp vi phạm phạt nguội đặc biệt với 10 lần tại cùng một vị trí. Theo đó, chưa đầy một tháng, ông G.V.A. (sinh năm 1980, trú tại phường Đa Mai, Bắc Ninh) điều khiển xe mô tô biển số 99AB-581.xx đã bị camera AI ghi nhận 10 lần vi phạm tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai. Có ngày, camera ghi nhận tới 2 lần.

Hình ảnh ông A. vi phạm lần thứ 6 bị camera AI ghi lại - Ảnh: Cục CSGT

Ngày 12/10/2026, tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A., đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Theo Cục CSGT, các hành vi được ghi nhận gồm không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; có lần chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Người lái không đội, người ngồi sau cũng "quên" — sự chủ quan có thể khiến cả hai gặp nguy hiểm!

Mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng. Mỗi lần lên xe, hãy đội mũ, cài quai đúng quy cách và nhắc người ngồi sau thực hiện đầy đủ. Đừng để "quên" mũ thành thói quen.

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168