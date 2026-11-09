Nguyên giảng viên Đại học Bách khoa giờ làm ông chủ địa ốc, sở hữu loạt dự án bất động sản tại thành phố giàu nhất Việt Nam, nay vẫn mạnh tay chi nghìn tỷ gom thêm dự án

Từ giảng đường Đại học Bách khoa, ông Lê Như Thạch rẽ hướng sang lĩnh vực địa ốc, từng bước xây dựng doanh nghiệp với loạt dự án quy mô lớn và tiếp tục mở rộng quỹ đất qua những thương vụ nghìn tỷ.

Sinh năm 1977, ông Lê Như Thạch từng ấp ủ ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng, tự tay góp sức kiến tạo để xây "những ngôi nhà cao cao mãi". Năm 1995, ông thi vào ngành Xây dựng tại Đại học Bách khoa TP.HCM, bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, ông lại rẽ sang một hướng đi khác khi bén duyên với nghề giáo và trở thành giảng viên ngay tại ngôi trường mình đã theo học.

Những năm sau đó, ông tiếp tục có cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài, mở rộng kiến thức chuyên môn và tích lũy trải nghiệm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Quãng thời gian tu nghiệp ở nước ngoài giúp ông có cơ hội trải nghiệm những xã hội phát triển, những đô thị văn minh với nhiều không gian xanh và chất lượng sống cao, cũng như chứng kiến cách các doanh nghiệp được xây dựng và phát triển qua hàng trăm năm. Những điều đó dần hun đúc trong ông khát vọng gây dựng doanh nghiệp có giá trị bền vững, đủ sức trường tồn qua nhiều thế hệ. Đây cũng là một trong những nền tảng định hình tư duy và hướng đi kinh doanh của ông sau này.

Đáng chú ý, bất động sản không phải lĩnh vực đam mê ban đầu của vị doanh nhân. Ông đến với địa ốc từ nền tảng chuyên môn xây dựng và xem đây là cái duyên nghề nghiệp.

“Bất động sản không phải là lĩnh vực tôi đam mê. Tôi học ngành xây dựng mà bất động sản lại gắn chặt với xây dựng, nên duyên số đẩy đưa tôi đến với bất động sản. Tôi thường nói trong các chương trình khởi nghiệp, đó là nghề mình học cộng với sự đam mê với nghề đó thì tạo ra nghiệp (sự nghiệp). Và xây dựng chính là nghiệp của tôi, hay có thể nói là tôi khởi nghiệp trên nền xây dựng”, ông Thạch từng chia sẻ.

Theo vị doanh nhân, để giảm giá thành bất động sản, doanh nghiệp không chỉ cần quan tâm đến giá đất hay lãi vay mà còn phải tối ưu thiết kế, quản lý thi công hiệu quả và kiểm soát chi phí. Đây cũng là lý do ông lựa chọn khởi nghiệp từ lĩnh vực xây dựng, thay vì bắt đầu bằng hoạt động đầu tư, kinh doanh địa ốc đơn thuần.

Tháng 3/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons chính thức ra đời với 100% vốn tư nhân. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp chỉ có 8 nhân sự, doanh thu năm đầu tiên khoảng 200 triệu đồng. Hoạt động ban đầu tập trung vào tư vấn thiết kế, xây dựng và đầu tư bất động sản.

Trong giai đoạn đầu, Bcons lựa chọn cạnh tranh bằng năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp và uy tín với khách hàng. Doanh nghiệp cũng chú trọng ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM (Building Information Modeling) trong thiết kế, thi công và quản lý dự án, nhằm kiểm soát thông tin công trình xuyên suốt từ khâu thiết kế đến xây dựng và vận hành.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của Bcons là việc đưa tòa nhà văn phòng Bcons Tower vào hoạt động năm 2017. Tọa lạc tại khu vực quận Bình Thạnh, TP.HCM trước đây, công trình được phát triển theo mô hình văn phòng cho thuê, đánh dấu bước tiến của doanh nghiệp trong việc triển khai và khai thác các công trình do mình tham gia phát triển.

Từ một đơn vị tư vấn thiết kế, Bcons từng bước mở rộng sang thi công xây dựng, tích lũy kinh nghiệm và năng lực triển khai dự án. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiến sâu hơn vào lĩnh vực bất động sản.

Từ căn hộ vừa túi tiền đến loạt dự án nghìn tỷ của Bcons

Sau giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, Bcons bắt đầu đẩy mạnh hoạt động phát triển bất động sản. Cuối năm 2018, doanh nghiệp đưa dự án căn hộ đầu tiên ra thị trường, lựa chọn phân khúc hướng đến người có nhu cầu ở thực, đặc biệt là người trẻ và các gia đình có thu nhập trung bình.

Thay vì tập trung vào phân khúc cao cấp, Bcons phát triển các sản phẩm có diện tích vừa phải, mức giá hướng đến số đông. Những dự án đầu tiên như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Green View, Bcons Garden, Bcons Bee và Bcons Plaza lần lượt được triển khai, chủ yếu tại khu vực Dĩ An, Thuận An và các địa bàn lân cận thuộc Bình Dương trước đây.

Chiến lược này giúp Bcons từng bước xây dựng chỗ đứng trên thị trường căn hộ khu Đông TP.HCM và khu vực Bình Dương, nơi có nhu cầu nhà ở lớn từ lực lượng lao động, chuyên gia và người trẻ làm việc tại các khu công nghiệp.

Một trong những dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục phát triển của doanh nghiệp là Bcons City, nằm trên đường Thống Nhất, khu vực Dĩ An, Bình Dương trước đây, nay thuộc TP.HCM. Dự án có quy mô gần 12ha, tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng, được quy hoạch với nhiều tháp căn hộ, khu thương mại, dịch vụ và hệ thống tiện ích nội khu. Đây là hướng đi đáng chú ý trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, bên cạnh phân khúc căn hộ thương mại vốn là lĩnh vực tạo dựng thương hiệu cho Bcons.

Bên cạnh Bcons City, Bcons Center City cũng là dự án đáng chú ý trong danh mục phát triển của tập đoàn. Doanh nghiệp đồng thời tiếp tục triển khai các dự án như Bcons Polaris, Bcons Polygon, Bcons Plaza và Bcons Solary, mở rộng nguồn cung nhà ở tại những khu vực đô thị đang phát triển.

Danh mục dự án của Bcons còn có nhiều cái tên khác như Bcons NewSky, Bcons Aria, Bcons Asahi, Bcons City Life, Bcons Avenue và Bcons Central Park.

Không chỉ phát triển nhà ở thương mại, Bcons còn hướng đến phân khúc nhà ở xã hội. Tháng 6/2026, doanh nghiệp khởi công dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Bcons City Life tại khu vực Tân Uyên, Bình Dương trước đây. Dự án có diện tích khu đất hơn 6.667m2, gồm 2 block cao 15 tầng và 1 tầng hầm, dự kiến cung cấp 802 căn hộ. Đây là dự án đầu tiên trong kế hoạch phát triển hơn 10.000 căn nhà ở xã hội mà Bcons đặt ra tại TP.HCM.

Sau địa ốc, ông Lê Như Thạch muốn đưa Bcons tiến vào những lĩnh vực nào?

Sau nhiều năm tập trung tại khu vực Bình Dương trước đây và TP.HCM, Bcons đang từng bước mở rộng địa bàn hoạt động sang những thị trường lân cận.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong năm 2026 là Bcons Central Park tại phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai. Đây là dự án đầu tiên của tập đoàn tại địa phương này, được phát triển trên khu đất khoảng 2,7ha, với quy mô 2.820 căn hộ.

Theo thông tin công bố tại lễ giới thiệu dự án ngày 4/9/2026, Bcons Central Park được định hướng phục vụ nhu cầu nhà ở tại Biên Hòa và các khu vực lân cận. Dự án có khoảng 7.730m2 diện tích cây xanh, đường dạo bộ, hồ bơi cùng hơn 60 hạng mục tiện ích nội khu.

Song song với việc phát triển dự án mới, hệ sinh thái Bcons còn xuất hiện trong một số thương vụ nhận chuyển nhượng bất động sản.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Bcons tham gia thương vụ nhận chuyển nhượng 99,9% vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú, doanh nghiệp sở hữu dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2, còn được gọi là Bình Dương Tower 2.

Theo thông tin từ Phát Đạt, giá trị chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn 3.000 tỷ đồng. Dự án có diện tích hơn 2,65ha, quy hoạch công trình cao 39 tầng, tối đa 4 tầng hầm, dự kiến cung cấp khoảng 3.270 căn hộ và 16 căn nhà liền kề.

Phát Đạt nhận chuyển nhượng 99,9% vốn tại doanh nghiệp sở hữu dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 (Bình Dương Tower 2).

Ngoài ra, tháng 9/2026, Bcons cũng được thông tin nhận chuyển nhượng dự án Phú Định Riverside từ Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres), với giá trị 245 tỷ đồng. Dự án nằm tại khu vực phường Phú Định, TP.HCM, có quy mô 169 căn hộ.

Song song với bất động sản, Bcons còn phát triển các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái, đáng chú ý là giáo dục. Năm 2022, doanh nghiệp bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực này thông qua Bcons Education, hướng đến xây dựng hệ thống trường học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông và xa hơn là đại học. Trường liên cấp B.School tại khu vực Dĩ An trước đây là một trong những bước triển khai cụ thể của định hướng này.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ, khách sạn, văn phòng cho thuê, quản lý vận hành bất động sản và logistics.

Năm 2024, ông Lê Như Thạch từng cho biết Bcons định hướng phát triển thành tập đoàn đa ngành, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng hệ thống giáo dục và đầu tư vào logistics, kho bãi, cảng. Khi đó, ông cũng đề cập kế hoạch IPO nhằm huy động thêm nguồn lực cho quá trình mở rộng.