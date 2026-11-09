Đề nghị các chủ xe trong danh sách dưới đây khẩn trương liên hệ công an

Người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp các phương tiện nêu trên đề nghị liên hệ để giải quyết.

Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra thông báo đặc điểm của 174 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã hết thời hạn tạm giữ. Danh sách, thông tin cụ thể của các phương tiện được gửi kèm theo thông báo.

Người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp các phương tiện nêu trên đề nghị liên hệ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát giao thông để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Km 1318+700 Quốc lộ 1, thôn Phú Long, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk.

Nếu hết thời hạn 01 năm theo quy định mà không có cá nhân, tổ chức liên hệ giải quyết, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ lập hồ sơ, ra quyết định tịch thu phương tiện theo quy định của pháp luật.