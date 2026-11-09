Từ hôm nay 9/11, tất cả người dân sử dụng VNeID cập nhật ngay để hưởng quyền lợi đặc biệt

Người dân có tài khoản VNeID đã hoàn tất định danh mức 2 có thể hưởng quyền lợi quyền lợi đặc biệt dưới đây.

Theo thông báo ngày 9/11 của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, ngành đường sắt chính thức triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Dịch vụ áp dụng trên tất cả các tuyến đường sắt toàn quốc.

Ảnh: Tập đoàn đường sắt Việt Nam

Với hình thức này, người dân có thể mua vé tàu trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử quốc gia mà không cần cài đặt thêm ứng dụng riêng. Để sử dụng, hành khách cần có tài khoản VNeID đã hoàn tất định danh mức 2 và đăng nhập thành công trên điện thoại.

Thông qua tính năng tự động xác thực thông tin cá nhân từ tài khoản VNeID, quy trình đặt vé được thực hiện trực tuyến.

Cách mua vé tàu trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, tìm từ khóa "giao" tại ô tìm kiếm và chọn Dịch vụ giao thông.

Bước 2: Đồng ý chia sẻ thông tin và nhập Passcode VNeID để truy cập Nền tảng Giao thông tập trung.

Bước 3: Chọn mục Tàu hỏa tại trang chủ dịch vụ.

Bước 4: Lựa chọn ga đi, ga đến, ngày đi (hoặc bật khứ hồi và chọn ngày về), số lượng hành khách.

Bước 5: Tra cứu giờ chạy, số chỗ còn trống, so sánh giá vé giữa các chuyến và bấm chọn chuyến phù hợp.

Bước 6: Chọn toa, vị trí chỗ ngồi mong muốn trên sơ đồ và chọn Tiếp tục.

Bước 7: Nhập chính xác thông tin hành khách đi tàu và thông tin người liên hệ.

Bước 8: Kiểm tra toàn bộ thông tin đơn hàng, tích chọn đồng ý điều khoản dịch vụ và hoàn tất thanh toán.

Bước 9: Sau khi thanh toán thành công, vé điện tử sẽ lưu trữ tại mục Vé của tôi để xuất trình khi lên tàu.

Có thể mua vé hộ người thân, tối đa 10 vé mỗi giao dịch

Một điểm đáng chú ý là hành khách có thể mua vé hộ người thân bằng cách nhập thông tin cá nhân của người trực tiếp đi tàu.

Ngành đường sắt cũng triển khai tính năng "Gửi vé qua VNeID", cho phép chuyển vé điện tử trực tiếp vào ứng dụng VNeID của người nhận. Người mua có thể lựa chọn ẩn hoặc hiển thị giá vé khi gửi. Người đi tàu chỉ cần truy cập ứng dụng, xác nhận nhận vé là có thể sử dụng.

Về quy định giao dịch, mỗi lần đặt vé được mua tối đa 10 vé. Sau khi lựa chọn vé, hành khách phải hoàn tất thanh toán trong vòng 10 phút. Các phương thức thanh toán được chấp nhận gồm ứng dụng ngân hàng thông qua quét mã QR, thẻ ATM nội địa và thẻ quốc tế.

Ngành đường sắt cho biết vẫn duy trì các chính sách ưu đãi xã hội khi hành khách mua vé qua VNeID, trong đó có chính sách giảm giá cho người cao tuổi, trẻ em và sinh viên.