Sang năm 2027, người sinh vào 4 năm sau đây bắt buộc phải đi đổi thẻ căn cước, chậm đổi có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Theo Điều 21 Luật Căn cước, năm 2027 có 4 nhóm năm sinh chạm mốc tuổi phải cấp đổi thẻ. Đổi đúng mốc thì không mất lệ phí. Chậm đổi có thể bị phạt và bị ngân hàng tạm dừng giao dịch.

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023 và có hiệu lực từ 01/7/2024. Khoản 1 Điều 21 của luật quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải làm thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi 10 luật về an ninh, trật tự (có hiệu lực từ 01/7/2026) đã sửa một số điều của Luật Căn cước, nhưng giữ nguyên các mốc tuổi này.

Tính theo năm sinh, năm 2027 có 4 nhóm công dân thuộc diện phải cấp đổi thẻ căn cước: người sinh năm 2013 (đủ 14 tuổi), người sinh năm 2002 (đủ 25 tuổi), người sinh năm 1987 (đủ 40 tuổi) và người sinh năm 1967 (đủ 60 tuổi).

Ngày hết hạn được in ngay trên mặt thẻ. Người dân có thể kiểm tra trên thẻ cứng hoặc trong mục căn cước điện tử của ứng dụng VNeID.

Ai được miễn đổi, ai phải làm thẻ lần đầu

Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước có một ngoại lệ đáng chú ý. Thẻ được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 02 năm trước mốc tuổi cấp đổi sẽ có giá trị đến mốc tuổi cấp đổi tiếp theo.

Ví dụ, một người sinh năm 2002 đã làm thẻ trong khoảng từ đủ 23 tuổi đến trước sinh nhật tuổi 25 thì không phải đổi trong năm 2027. Thẻ đó dùng được đến khi người này đủ 40 tuổi. Tương tự, người sinh năm 1967 làm thẻ từ đủ 58 tuổi trở đi được dùng thẻ đó lâu dài. Họ chỉ phải đổi hoặc cấp lại khi thẻ bị mất, hư hỏng hay thông tin trên thẻ thay đổi.

Với nhóm sinh năm 2013, phụ huynh cần phân biệt hai trường hợp. Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Luật Căn cước, công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ theo nhu cầu, còn từ đủ 14 tuổi thì bắt buộc phải có thẻ. Trẻ chưa từng có thẻ sẽ làm thủ tục cấp lần đầu. Trẻ đã được cấp thẻ khi dưới 14 tuổi sẽ làm thủ tục cấp đổi.

Người đang dùng thẻ căn cước công dân gắn chip cấp trước 01/7/2024 vẫn dùng được đến ngày hết hạn in trên thẻ. Khi đến mốc tuổi, họ sẽ được cấp thẻ căn cước theo mẫu mới.

Về chi phí, khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước quy định công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ lần đầu và khi cấp đổi ở các mốc 14, 25, 40, 60 tuổi.

Lệ phí chỉ áp dụng cho các trường hợp khác. Theo Điều 4 Thông tư 73/2024/TT-BTC, mức thu là 30.000 đồng/thẻ khi đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước, 50.000 đồng/thẻ khi cấp đổi theo khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước và 70.000 đồng/thẻ khi cấp lại. Thông tư 64/2025/TT-BTC giảm 50% các mức này từ 01/07/2025 đến hết 31/12/2026. Việc gia hạn mức giảm sang năm 2027: Chưa có thông tin xác nhận.

Cấp đổi thẻ căn cước như thế nào

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã. Cách khác là đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, sau đó đặt lịch hẹn về thời gian và địa điểm. Dù chọn cách nào, người dân vẫn phải đến cơ quan công an để thu nhận sinh trắc học.

Khi đăng ký trên VNeID, người dân đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 và chọn mục thủ tục hành chính. Tiếp theo, chọn thủ tục cấp thẻ căn cước, chọn hình thức cấp đổi rồi kiểm tra thông tin được hệ thống điền sẵn. Cuối cùng, chọn cơ quan công an và đặt lịch đến làm thủ tục.

Tại nơi tiếp nhận, cán bộ đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cập nhật nếu có thay đổi. Người từ đủ 06 tuổi trở lên được thu nhận vân tay, ảnh khuôn mặt và ảnh mống mắt.

Sau đó, người dân ký phiếu thu nhận thông tin căn cước theo mẫu ban hành kèm Thông tư 118/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ Công an. Người dân cũng nộp lại thẻ cũ và nhận giấy hẹn trả kết quả. Thời hạn giải quyết cấp đổi không quá 07 ngày làm việc. Có thể nhận thẻ tại nơi làm thủ tục hoặc nhận qua đường bưu chính.

Chậm đổi có thể bị phạt, bị ngân hàng tạm dừng giao dịch

Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/12/2025 và thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo khoản 1 Điều 11 của nghị định này, hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Cùng mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi không nộp lại thẻ cũ khi cấp đổi.

Ảnh hưởng tài chính còn đến từ ngân hàng. Thông tư 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng theo dõi thời hạn giấy tờ tùy thân của chủ tài khoản. Ngân hàng phải thông báo cho khách hàng ít nhất 30 ngày trước khi giấy tờ hết hạn. Nếu khách hàng không cập nhật, ngân hàng được tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán. Quy định này áp dụng với tài khoản của cá nhân từ 01/01/2025.

Người dân cũng cần cảnh giác khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng công an, ngân hàng với nội dung “hỗ trợ đổi thẻ căn cước”. Chỉ làm thủ tục qua ứng dụng VNeID chính thức, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp tại trụ sở công an. Không cài ứng dụng lạ, không cung cấp mã OTP.

Nếu thuộc 4 nhóm năm sinh trên, bạn nên mở VNeID kiểm tra hạn thẻ ngay từ bây giờ. Đặt lịch sớm giúp tránh dồn hồ sơ sát sinh nhật. Sau khi nhận thẻ mới, bạn cần cập nhật thông tin giấy tờ với ngân hàng để giao dịch không bị gián đoạn.