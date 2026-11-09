Tất cả người dân có BHYT chú ý thông báo mới nhất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, từ ngày 1/1/2027, sẽ thống nhất cách xác định, lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Nội vụ quản lý.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 28 ngày 23/10/2026 hướng dẫn xác định, lập danh sách đối tượng tham gia BHYT thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027.

Nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT

Theo Thông tư quy định chi tiết các nhóm đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm:

Người có công với cách mạng; thân nhân của người có công với cách mạng; Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình; Cựu chiến binh; Thanh niên xung phong; Người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu,…

Trong đó, nhóm cựu chiến binh bao gồm người tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước, cùng người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975.

Ảnh: BHXH Việt Nam.

Thông tư nêu rõ các nguyên tắc: mỗi người chỉ được xác lập một thông tin đối tượng tham gia BHYT; người thuộc nhiều đối tượng thì lập danh sách theo đối tượng có mức hưởng BHYT cao nhất; việc xác định phải căn cứ giấy tờ, hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền cấp; trước khi phê duyệt danh sách phải kiểm tra, đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư.

Đối với đối tượng đang sống tại cộng đồng, Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách. Với đối tượng được nuôi dưỡng thường xuyên trong các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, danh sách do chính cơ sở nuôi dưỡng lập.

Quy trình cấp thẻ BHYT đơn giản, ưu tiên làm trên môi trường điện tử

Với người sống tại cộng đồng, cá nhân lập tờ khai, nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, thống kê, lập danh sách, phê duyệt và chuyển dữ liệu điện tử cho cơ quan BHXH cơ sở để cấp thẻ BHYT.

Đáng chú ý, trường hợp thông tin của đối tượng đã được cập nhật, xác thực trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công, cơ sở dữ liệu BHXH hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia có kết nối, chia sẻ thì sẽ sử dụng dữ liệu điện tử, không yêu cầu người có công xuất trình lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Khi phát sinh hoặc nhận được hồ sơ làm thay đổi đối tượng (tăng, giảm, thay đổi mức hưởng hoặc thông tin cá nhân), cơ quan lập danh sách có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh dữ liệu và gửi cơ quan BHXH cơ sở trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc để kịp thời điều chỉnh, cấp mới hoặc đổi thẻ BHYT.

Thông tư yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lập, phê duyệt, gửi, tiếp nhận và quản lý dữ liệu đối tượng tham gia BHYT, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, an toàn, hiệu quả và kết nối liên thông. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quá trình này phải tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ dữ liệu cá nhân; tuyệt đối không được làm lộ, mất, sai lệch hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân vào mục đích khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức triển khai, rà soát, xác định đối tượng, phối hợp với cơ quan BHXH đối chiếu, kiểm tra. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của danh sách, định kỳ hằng tháng rà soát, cập nhật biến động tăng, giảm. BHXH Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong toàn hệ thống về tiếp nhận danh sách, dữ liệu điện tử và cấp thẻ BHYT cho đối tượng theo quy định.

Danh sách, hồ sơ đã được lập, phê duyệt theo Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH trước ngày Thông tư mới có hiệu lực tiếp tục có giá trị để cấp thẻ BHYT; không yêu cầu người tham gia hoặc cơ sở lập danh sách làm lại thủ tục, trừ trường hợp có thay đổi về thông tin nhân thân, mức hưởng hoặc dừng tham gia theo quy định.

Khi Thông tư có hiệu lực, Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ được bãi bỏ.