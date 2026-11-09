Công an phát thông báo quan trọng về giao dịch chuyển khoản của người dân

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát thông báo về hình thức lừa đảo núp bóng đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng.

Qua công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận khoảng 20 đơn phản ánh, tố giác liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng. Nội dung chủ yếu liên quan đến đầu tư mua bán bản quyền phim qua ứng dụng, góp vốn vào các dự án viện dưỡng lão,... Thực tế này cho thấy các hình thức kêu gọi đầu tư ngày càng đa dạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và phát sinh tranh chấp.

Các hoạt động kêu gọi đầu tư thường được giới thiệu dưới hình thức kinh doanh, hợp tác đầu tư hoặc triển khai các dự án có vẻ hợp pháp nhằm tạo dựng niềm tin, thu hút người dân tham gia.

Đối với hình thức mua bán bản quyền phim qua ứng dụng trực tuyến, người tham gia được mời gọi đầu tư các gói bản quyền với giá từ 7 triệu đồng đến 500 triệu đồng/bộ phim, kèm cam kết trả lãi theo ngày, tuần hoặc tháng. Những lời quảng cáo về lợi nhuận hấp dẫn, thu hồi vốn nhanh khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền. Tuy nhiên, sau một thời gian, người hướng dẫn đầu tư không còn liên lạc được, số tiền đã nộp cũng không thể rút khỏi ứng dụng.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, hình thức góp vốn vào các dự án viện dưỡng lão được quảng bá gắn với lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, xây dựng cơ sở dưỡng lão, kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kèm theo cam kết về lợi nhuận và chia sẻ doanh thu. Nếu không kiểm chứng tính pháp lý của dự án, năng lực tài chính và khả năng triển khai của đơn vị kêu gọi vốn, người tham gia có nguy cơ mất vốn, phát sinh tranh chấp.

Người dân cần cảnh giác với những dấu hiệu như: cam kết lợi nhuận cao, trả lãi cố định, không có rủi ro; thông tin doanh nghiệp, dự án không rõ ràng; yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân; khuyến khích lôi kéo thêm người tham gia hưởng hoa hồng; phát sinh các khoản phí bất thường khi rút tiền.

Để bảo vệ tài sản, người dân cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân và tính xác thực của dự án trước khi đầu tư; không tin vào những lời quảng cáo sinh lời nhanh, không tùy tiện cài đặt ứng dụng, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản trung gian hoặc ví điện tử không rõ nguồn gốc khi chưa xác minh được chủ thể nhận tiền và mục đích giao dịch; không tiếp tục nộp tiền khi phát sinh các yêu cầu bất thường như phí mở khóa tài khoản, phí xác minh, phí rút vốn.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần dừng ngay giao dịch, lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ chuyển khoản; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ