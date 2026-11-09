Đại gia gốc Thanh Hóa từng thi công mái vòm lớn nhất hành tinh tiếp tục góp mặt tại SVĐ 60.000 chỗ lớn gấp 1,5 lần Mỹ Đình, đảm nhiệm hệ mái thép nặng 8.600 tấn tích hợp công nghệ đóng mở tự động

Tập đoàn Đại Dũng là doanh nghiệp đảm nhiệm các công đoạn từ thiết kế, sản xuất, vận chuyển đến lắp dựng hệ thống mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn của sân vận động PVF tại Hưng Yên.

Hệ mái thép 8.600 tấn tại sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên

Theo bản tin nội bộ của Tập đoàn Đại Dũng, sân vận động PVF có quy mô 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục kết cấu và khán đài.

Đáng chú ý, hệ kết cấu thép mái vòm với khối lượng khoảng 8.600 tấn đã được nâng vào đúng vị trí và cao độ thiết kế. Công tác lắp dựng kết cấu thép mái đã cơ bản hoàn thành, trong khi các hạng mục liên quan tiếp tục được triển khai.

Song song với đó, việc lắp đặt ghế ngồi tại các khán đài cũng đã bắt đầu, góp phần định hình diện mạo công trình.

Theo thông tin từ bản tin, Tập đoàn Đại Dũng đảm nhiệm các công đoạn thiết kế, sản xuất, vận chuyển và lắp dựng hệ thống mái vòm kết cấu thép của sân vận động.

Công tác lắp dựng kết cấu thép mái đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, theo thông tin được công bố về dự án, sân vận động PVF nằm tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng. Công trình có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ và khách VIP.

Sân vận động được khởi công ngày 19/10/2025, nằm trong tổ hợp thể thao và dịch vụ có quy mô khoảng 92 ha. Theo kế hoạch được công bố, công trình hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của công trình là hệ thống mái vòm quy mô lớn. Đây là công nghệ nâng mái, thay vì lắp dựng trực tiếp toàn bộ kết cấu ở độ cao lớn, hệ mái được tổ hợp trước, sau đó sử dụng hệ thống nâng chuyên dụng để đưa lên vị trí thiết kế.

Theo phương án kiến trúc, hệ mái sử dụng hai dầm vòm thép dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Tổng trọng lượng kết cấu mái vào khoảng 8.600 tấn. Phần mái còn được thiết kế với hai tấm màng xuyên sáng, mỗi tấm có kích thước 78 x 125 m. Hệ thống có khả năng đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút. Khi hoàn thiện, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động.

Đại Dũng liên tiếp xuất hiện tại những công trình có kết cấu thép quy mô lớn

Việc tham gia sân vận động PVF tiếp tục bổ sung một công trình thể thao quy mô lớn vào danh sách dự án có sự góp mặt của Tập đoàn Đại Dũng.

Doanh nghiệp do ông Trịnh Tiến Dũng sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực kết cấu thép và chế tạo cơ khí. Đại Dũng từng tham gia thực hiện nhiều công trình công nghiệp, giao thông và thể thao có yêu cầu kỹ thuật cao.

Một trong những công trình đáng chú ý là Nhà triển lãm Kim Quy thuộc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Đại Dũng là đơn vị thực hiện mái vòm thép của công trình này với khối lượng khoảng 24.000 tấn. Nhà triển lãm có tổng diện tích 104.863 m², chiều cao đỉnh mái 57 m, với hệ mái vòm được giới thiệu là lớn nhất thế giới.

Vòm thép tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia do Đại Dũng tham gia thi công.

Tại Phú Quốc, doanh nghiệp cũng tham gia thi công hệ mái thép của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Công trình thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC do Sun Group đầu tư, nằm trong nhóm dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo thông tin cập nhật cuối tháng 10/2026, toàn bộ 13/13 nhịp mái thép của công trình đã được lắp dựng, với tổng khối lượng kết cấu khoảng 12.000 tấn. Hệ mái có chiều dài hơn 300 m, rộng khoảng 165 m và cao khoảng 40 m.

Toàn bộ 13/13 nhịp mái thép của công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã được lắp dựng.



Ngoài ra, Đại Dũng còn tham gia thi công kết cấu thép nhịp chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Nhịp cầu dài 187 m, cao hơn 20 m, được doanh nghiệp triển khai từ các công đoạn chế tạo, tổ hợp đến vận chuyển và lắp dựng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng được Vingroup giao thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết hệ kết cấu thép mái sân vận động VinFast – Trống Đồng thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Dự án có sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, riêng hệ mái sân vận động dự kiến sử dụng khoảng 40.000 tấn thép.

Từ sân vận động PVF tại Hưng Yên, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ở Phú Quốc đến sân vận động VinFast – Trống Đồng tại Hà Nội, Đại Dũng đang góp mặt trong nhiều công trình có quy mô kết cấu thép lớn, với những yêu cầu khác nhau về thiết kế, chế tạo và tổ chức lắp dựng.