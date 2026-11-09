Phát hiện một DN nộp thuế tới 48% lợi nhuận trước thuế, Cơ quan Thuế lập tức khen ngợi

Khi doanh nghiệp phải đóng thuế tới…48%.

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Trong bối cảnh chi phí vốn và giá nguyên liệu đầu vào gia tăng, doanh nghiệp xuất khẩu phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường. Bên cạnh những biến động từ thị trường quốc tế, quy định về chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đang tác động đến bài toán tài chính của doanh nghiệp.

Ngày 27/10, CTCP Phúc Sinh được Cục Thuế TP.HCM trao bằng khen vì thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025. Theo doanh nghiệp, trong đợt này, TP.HCM sau sáp nhập có 358 doanh nghiệp được khen thưởng.

Đây không phải lần đầu Phúc Sinh được cơ quan thuế ghi nhận. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, hai năm gần đây là giai đoạn có nhiều thách thức khi kinh tế thế giới liên tục biến động, hoạt động xuất khẩu chịu áp lực từ cạnh tranh và các rào cản kỹ thuật tại thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, sau khi rà soát sơ bộ nghĩa vụ thuế của niên độ tài chính kết thúc ngày 30/9/2026, Phúc Sinh cho biết số thuế phải nộp có thể tương đương 48% lợi nhuận trước thuế.

Doanh nghiệp cho biết một trong những nguyên nhân đến từ quy định tại Nghị định 255/2026/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, chi phí lãi vay được tính vào chi phí được trừ bị giới hạn ở mức 30% EBITDA. Điều này khiến một phần chi phí lãi vay ngân hàng không được hạch toán khi xác định thu nhập chịu thuế.

Lãi suất vay tăng gấp đôi, giá nguyên liệu tăng 200%

Trong niên độ tài chính 2026, Phúc Sinh ghi nhận doanh thu tăng trưởng khoảng 19%. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ việc mở rộng thị trường, phát triển các mặt hàng chế biến sâu, đồng thời tăng đầu tư vào nhân sự và hệ thống vận hành.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng kinh doanh diễn ra trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng đáng kể. Cụ thể, theo Phúc Sinh, lãi suất vay phục vụ hoạt động xuất khẩu đã tăng từ mức 4-5%/năm trong năm trước lên khoảng 9-11%/năm trong năm 2026. Trong khi đó, giá hàng hóa nguyên liệu tăng khoảng 200% so với năm 2024.

Với đặc thù doanh nghiệp xuất khẩu cần nguồn vốn lớn để thu mua nguyên liệu, duy trì sản xuất và phát triển thị trường, Phúc Sinh cho rằng chi phí lãi vay là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

Khi lãi suất và giá nguyên liệu cùng tăng, việc không được tính đầy đủ chi phí lãi vay vào chi phí được trừ có thể làm gia tăng nghĩa vụ thuế, qua đó thu hẹp nguồn lực dành cho tái đầu tư.

Doanh nghiệp cũng cho biết, dù Nghị định 255/2026/NĐ-CP đã thay thế các quy định trước đó tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP và Nghị định 20/2025/NĐ-CP, một số nội dung vẫn chưa tạo được thuận lợi như kỳ vọng đối với doanh nghiệp trong nước.

Phúc Sinh cho biết các nhà máy của công ty đều đặt tại Việt Nam, hoạt động có lãi và đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20%. Tuy nhiên, do tác động của quy định về chi phí lãi vay, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế trên lợi nhuận trước thuế của công ty có thể lên tới 48% trong năm 2026, thay vì mức 20%. Năm 2025, tỷ lệ này là 35,6%, theo doanh nghiệp.

Phúc Sinh cho rằng để phát triển, doanh nghiệp phải tiếp tục thu mua hàng hóa, tăng sản xuất, đầu tư nhân sự và đẩy mạnh xuất khẩu. Những hoạt động này đều đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi doanh nghiệp phải vay ngân hàng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Theo công ty, nếu lãi suất và giá nguyên liệu cùng tăng nhưng chi phí lãi vay ngân hàng lại không được hạch toán đầy đủ, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất. Với tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tương đương 48% lợi nhuận trước thuế trong năm 2026, nguồn lực dành cho đầu tư con người, sản xuất và phát triển thị trường quốc tế có thể bị thu hẹp.

Từ thực tế này, Phúc Sinh bày tỏ kỳ vọng Chính phủ tiếp tục xem xét Nghị định 255/2026/NĐ-CP, theo hướng cho phép các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam được tính toàn bộ chi phí lãi vay ngân hàng vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%.