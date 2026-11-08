Diễn biến thời tiết đáng chú ý từ đêm nay: Không khí lạnh tràn về trong đêm, Hà Nội giảm còn 17 độ

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bộ và tiếp tục mở rộng trong đêm 8/11. Từ ngày 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 8/11, không khí lạnh đã tác động đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ lúc 19h phổ biến 23-26 độ C.

Trong đêm 8/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự báo ảnh hưởng từ gần sáng 9/11. Từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, thành phố có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét.

Theo dự báo, khu vực Hà Nội giảm nhiệt mạnh từ đêm 8/11, còn 17-19 độ; sang ngày 9/11, mức cao nhất chỉ còn 21 độ, giảm khoảng 10 độ so với ngày trước đó. Từ ngày 10/11, ban ngày trời tạnh ráo, nhiệt độ tăng nhẹ, sau đó có nắng; nhưng ban đêm trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-18 độ.

Từ ngày 12/11, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này tăng lên 26 độ, sau đó tiếp tục tăng, đạt khoảng 30 độ trong hai ngày tiếp theo; nhiệt độ ban đêm cũng tăng từ 19 độ lên 22 độ, thời tiết dần ấm trở lại.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Miền Trung có thể mưa lớn kéo dài đến đêm 11/11

Cùng với không khí lạnh, thời tiết trên biển cũng diễn biến phức tạp.

Từ đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m.

Từ gần sáng 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Về mưa, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển cũng gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các hiện tượng thiên tai có thể xảy ra.