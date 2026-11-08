Shark Bình muốn sớm được chấp hành án

Nói lời sau cùng, Shark Bình mong HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình đối với mình và hai cấp dưới; đồng thời bày tỏ mong muốn đẩy nhanh quá trình tố tụng để các bị cáo sớm được chuyển đến nơi chấp hành án, có điều kiện lao động cải tạo, học tập,...

Lời nhắn nhủ của bị cáo Nguyễn Hòa Bình

Tối 8/11, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và hai cấp dưới là Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm được gọi lên bục khai báo nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án kéo dài.

Sau những gì đã trải qua, Shark Bình cho biết bản thân nhận được bài học sâu sắc rằng “không phải việc gì pháp luật chưa cấm cũng đồng nghĩa với việc có thể tùy ý thực hiện”.

Bị cáo nhận thức trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, mỗi cá nhân, doanh nghiệp cần thận trọng, chủ động nhận diện và cân nhắc rủi ro pháp lý, bởi chỉ một sai phạm nhỏ cũng có thể khiến công sức gây dựng nhiều năm sụp đổ.

Từ bài học của mình, Shark Bình nhắn nhủ những người trẻ chuẩn bị bước vào thị trường lao động cần tìm hiểu kỹ lĩnh vực hoạt động, tính chất công việc và hoạt động thực tế của doanh nghiệp dự định ứng tuyển, bên cạnh vị trí, mức lương hay cơ hội phát triển.

Bị cáo cho rằng mỗi người cần có trách nhiệm với công việc mình tham gia, tránh vô tình bị cuốn vào những hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo Shark Bình, bản án dành cho mình và Công ty Ngân Lượng có thể trở thành lời cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp và người lao động về việc ý thức rõ hơn việc tuân thủ pháp luật.

Shark Bình tại tòa.

Nhiều bị cáo khóc khi nhắc đến gia đình

Cuối cùng, Shark Bình mong HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt đối với mình và hai cấp dưới.

Bị cáo bày tỏ mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh quá trình tố tụng để các bị cáo sớm được chuyển đến nơi chấp hành án, có điều kiện lao động cải tạo, học tập, nghiên cứu để sau khi trở về tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Shark Bình cũng gửi lời động viên các bị cáo khác giữ vững tinh thần, giữ gìn sức khỏe trong thời gian cải tạo, bởi phía sau mỗi người vẫn còn gia đình và những người thân yêu đang chờ đợi.

Luận tội trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Shark Bình mức án từ 9 - 10 năm tù tội “Rửa tiền”. Hai bị cáo Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, cùng bị đề nghị 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

187 bị cáo khác khi nói lời sau cùng nhiều người đã khóc nhắc đến gia đình, những người thân đang ngày đêm mong ngóng. Có bị cáo có cha mẹ cao tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm; có người gia đình khó khăn, con còn thơ dại, chưa biết phải đối diện và giải thích với các con thế nào về việc cha, mẹ đang đứng trước những hình phạt rất nặng.

Người thì nghẹn ngào chia sẻ, biết người thân trong gia đình đã qua đời, đau xót nhưng không thể về tiễn biệt.

HĐXX nghị án kéo dài, sẽ ra phán quyết với bị cáo lúc 14h30 ngày 16/11.