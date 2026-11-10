Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Luật SN 2000

Ngày 8/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 02 đối tượng có hành vi giả mạo nhãn hiệu, gian lận xuất xứ máy cắt cỏ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ phát hiện 02 cơ sở kinh doanh điện máy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gian lận nguồn gốc, xuất xứ máy cắt cỏ. Công an xã Thổ Tang đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra 02 hộ kinh doanh Điện máy Luật Anh và Điện máy Huy Hoàng Phúc Sơn, cùng có địa chỉ tại xã Thổ Tang.

Các máy cắt cỏ giả mạo nhãn hiệu bị thu giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Qua kiểm tra, xác định chủ 02 hộ kinh doanh là Nguyễn Tiến Luật (sinh năm 2000) và Nguyễn Duy Pháp (sinh năm 1993, cùng trú tại xã Thổ Tang) đã đặt mua máy cắt cỏ sản xuất tại Trung Quốc, sau đó bóc bỏ tem, nhãn gốc, thay bằng tem ghi xuất xứ Thái Lan, Nhật Bản hoặc gắn các nhãn hiệu HUSTHAI, Kawasaki, MASARU.

Các sản phẩm được quảng cáo, giới thiệu trên mạng xã hội Facebook dưới danh nghĩa hàng có nguồn gốc nước ngoài, hàng chính hãng nhằm tạo lòng tin và thu hút người mua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Tiến Luật (Ảnh: Bộ Công an).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ 180 bộ máy cắt cỏ nhãn hiệu HUSTHAI PROMAX, 332 bộ máy cắt cỏ nhãn hiệu HusThaiLanPro, 11 máy cắt cỏ đã bị thay đổi tem, nhãn cùng nhiều đầu máy, tem, nhãn và dụng cụ liên quan. Tổng trị giá hàng hóa được định giá hơn 613 triệu đồng.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Duy Pháp (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Luật về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 và Nguyễn Duy Pháp về tội “Lừa dối khách hàng” theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc cho thấy tình trạng giả mạo nhãn hiệu, gian lận nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa đang có những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, trong đó các nền tảng mạng xã hội được lợi dụng để quảng cáo, tiếp cận khách hàng và tiêu thụ sản phẩm.

Việc thay đổi tem, nhãn nhằm biến hàng hóa không rõ nguồn gốc thành sản phẩm mang nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính.

Cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyệt đối không thực hiện hành vi giả mạo nhãn hiệu, gian lận nguồn gốc, xuất xứ hoặc quảng cáo sai sự thật để trục lợi.

Người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, lựa chọn cơ sở kinh doanh có uy tín, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa trước khi mua; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo Bộ Công an