Không khí lạnh bao trùm: Miền Bắc có nơi xuống dưới 12 độ, Hà Nội mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong sáng 9/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào, rải rác có dông. Riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ lúc 1h ngày 9/11 phổ biến 22-25 độ C, riêng khu vực vùng núi dao động 18-21 độ C. Tại đặc khu Cô Tô, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 12 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh đã ảnh hưởng từ sáng sớm 9/11. Trong sáng cùng ngày, khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, ngày và đêm 9/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, riêng vịnh Bắc Bộ cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Mưa lớn kéo dài đến đêm 11/11, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong sáng 9/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Nam Nghệ An trong ngày 9/11 có mưa to đến rất to và dông.

Đáng chú ý, từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền cùng các hoạt động hàng hải.

Người dân tại những khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất; đồng thời hạn chế các hoạt động ngoài trời khi xảy ra dông lốc.