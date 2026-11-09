Khu thương mại làm 1 gần thập kỷ không xong, ki-ốt biến thành nơi nuôi gà

Ghi nhận thực tế cho thấy một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản như nhà lồng, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước đã được định hình hoặc thi công xong phần thô. Tuy nhiên, do không thể nghiệm thu và đưa vào sử dụng, tất cả đều đang chịu cảnh xuống cấp theo thời gian.