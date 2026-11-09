Tiến sỹ quản trị kinh doanh 2 lần tự xây cơ ngơi tại Việt Nam rồi bán cho Ấn Độ, Nhật Bản, hiện cầm lái PNJ

Ông Phan Quốc Công, người đứng sau thương hiệu dầu gội X-Men, từng tham gia hai thương vụ bán cổ phần chi phối doanh nghiệp Việt cho nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2011, tập đoàn Ấn Độ chi khoảng 60 triệu USD mua ICP. Một thập kỷ sau, Sài Gòn Food tiếp tục về tay doanh nghiệp Nhật Bản.

Từ ngày 3/4/2026, ông Phan Quốc Công đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), thay ông Lê Trí Thông. Trước đó, ông Công đã có hơn 30 năm kinh nghiệm quản trị và điều hành, từng làm việc tại nhiều tập đoàn đa quốc gia và trực tiếp phát triển các thương hiệu tiêu dùng trong nước.

Tại thời điểm bổ nhiệm, HĐQT PNJ cho biết ông Phan Quốc Công được lựa chọn nhờ kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản trị, phát triển thương hiệu tiêu dùng và quản lý hoạt động phân phối đa kênh. Định hướng điều hành của ông tập trung vào ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng hoạt động kinh doanh bán lẻ.

Người sáng lập thương hiệu X-Men

Ông Phan Quốc Công sinh ngày 11/9/1970, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Bách khoa TP.HCM năm 1993. Sau đó, ông tiếp tục học quản trị kinh doanh tại Đại học Mở TP.HCM, nhận bằng thạc sĩ năm 2000 và bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh năm 2003 tại Southern California University for Professional Studies, theo hồ sơ lý lịch công bố tại PNJ.

Sự nghiệp của ông bắt đầu tại Tổng Công ty Dệt may Việt Nam trong giai đoạn 1993–1995, với công việc quản lý dự án và xuất nhập khẩu. Từ năm 1995 đến 1998, ông giữ chức Giám đốc Kinh doanh Electrolux Việt Nam, sau đó lần lượt đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing tại SmithKline Beecham và Nestlé Việt Nam.

Năm 2001, ông Phan Quốc Công cùng một người bạn góp vốn thành lập Công ty ICP, với vốn ban đầu 2 tỷ đồng. Năm 2004, ông Công đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc ICP, doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thương hiệu chăm sóc cá nhân dành cho nam giới X-Men.

Năm 2011, tập đoàn Marico của Ấn Độ mua lại khoảng 85% cổ phần ICP, qua đó nắm quyền chi phối doanh nghiệp sở hữu X-Men. Theo thông tin được báo chí công bố thời điểm đó, thương vụ có giá trị khoảng 60 triệu USD, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2011.

Số cổ phần này được Marico mua lại từ các quỹ đầu tư Mekong Capital, BankInvest và nhóm cổ đông sáng lập. Do đó, giá trị 60 triệu USD là tổng giá trị giao dịch, không phải toàn bộ số tiền cá nhân ông Công thu về. Sau thương vụ, ông Công vẫn tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc ICP trong một thời gian. Đến tháng 1/2015, ông rời vị trí điều hành doanh nghiệp.

Thương vụ thứ hai: Sài Gòn Food về tay tập đoàn Nhật Bản

Sau khi rời vị trí điều hành ICP, ông Phan Quốc Công chuyển sang lĩnh vực thực phẩm. Tháng 2/2015, ông đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Food, doanh nghiệp thành lập năm 2003, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến và xuất khẩu thủy sản.

Sài Gòn Food trước đó có sự tham gia của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ. Bà Dung từng là Chủ tịch Sài Gòn Food và sở hữu trên 50% cổ phần. Khi chuyển giao vào năm 2015, bà đã bán lại toàn bộ số cổ phần này cho ông Phan Quốc Công. Sau giao dịch, ông Công tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Trong giai đoạn ông Công tham gia điều hành, Sài Gòn Food ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh. Năm 2017, doanh thu doanh nghiệp vượt 800 tỷ đồng, sau đó tăng lên hơn 2.100 tỷ đồng năm 2018 và gần 2.700 tỷ đồng năm 2019.

Ngoài hoạt động xuất khẩu thủy sản chế biến sang Nhật Bản, Sài Gòn Food còn phát triển các sản phẩm dành cho thị trường nội địa như cháo tươi, lẩu đông lạnh và thực phẩm dành cho trẻ em.

Đến năm 2021, tập đoàn thực phẩm Nhật Bản Maruha Nichiro mua cổ phần chi phối Sài Gòn Food. Theo thông tin công bố, nhà đầu tư Nhật Bản mua gần 11,6 triệu cổ phiếu, tương đương 57,93% vốn điều lệ doanh nghiệp. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

Trước đó, Maruha Nichiro và Sài Gòn Food đã có quan hệ hợp tác từ năm 2017 trong lĩnh vực gia công thủy sản chế biến phục vụ thị trường Nhật Bản. Việc mua cổ phần chi phối giúp tập đoàn Nhật Bản mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam và phát triển thị trường thực phẩm chế biến tại Đông Nam Á.

Trong khoảng 10 năm, ông Phan Quốc Công đã trải qua hai thương vụ M&A lớn liên quan đến doanh nghiệp do mình sáng lập hoặc tham gia điều hành.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, ông Phan Quốc Công còn được biết đến với vai trò Lãnh sự Danh dự đầu tiên của Cộng hòa Síp tại Việt Nam. Ông được bổ nhiệm vào tháng 4/2016, tham gia thúc đẩy hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai quốc gia. Từ năm 2015, ông Công mở rộng hoạt động đầu tư sang các doanh nghiệp công nghệ và tham gia HĐQT tại nhiều tổ chức, trong đó có PNJ, Mekong Capital và Thế Giới Di Động.

Về kết quả kinh doanh của PNJ, quý III/2026, doanh thu thuần đạt 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PNJ đạt doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 471 tỷ đồng, giảm 71%. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp ghi nhận khoản dự phòng lớn liên quan đến hàng tồn kho và chính sách thu đổi sản phẩm.