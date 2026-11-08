Siêu thị Điện máy Xanh trên phố Trần Duy Hưng bị trộm 11 điện thoại, hé lộ hành trình bỏ trốn của Lê Mạnh Hiệp SN 2000

Công an Hà Nội bắt giữ Lê Mạnh Hiệp sau hơn 30 giờ truy xét vụ trộm 11 điện thoại trị giá 338 triệu đồng tại Điện máy Xanh Trần Duy Hưng, thu hồi toàn bộ tài sản cùng 139,8 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn 30 giờ truy xét, Công an phường Yên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội làm rõ vụ trộm 11 điện thoại tại phố Trần Duy Hưng, thu hồi toàn bộ tài sản cùng 139,8 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 6/11/2026, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị Điện máy xanh, số 83 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Lê Mạnh Hiệp cùng tang vật vụ trộm cắp.

Cơ quan Công an xác định Lê Mạnh Hiệp (sinh năm 2000, thường trú tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng) là đối tượng thực hiện vụ trộm.

Đến khoảng 11 giờ ngày 7/11/2026, lực lượng Công an đã tìm thấy Hiệp tại khu vực Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh. Tại cơ quan Công an, Hiệp khai nhận hành vi trộm cắp lấy 11 điện thoại iPhone và Samsung vào ngày 06/11/2026. Sau đó, đối tượng đến TP. Quảng Ninh và bán 6 điện thoại tại một số cửa hàng để lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng chức năng thu hồi đủ 11 điện thoại, trị giá khảo giá 338.080.000 đồng, cùng 139,8 triệu đồng tiền mặt.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hà Nội