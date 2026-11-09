Người đàn ông sinh năm 1970 quê Quảng Ngãi, gác lại giấc mơ học đại học, nay nắm khối tài sản gần 3.500 tỷ đồng

Xuất thân trong gia đình có 8 anh chị em, ông Nguyễn Văn Đạt từng phải gác lại giấc mơ đại học để theo gia đình kinh doanh. Hơn 30 năm sau, ông trở thành Chủ tịch Phát Đạt, doanh nghiệp bất động sản có tổng tài sản hơn 38.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đạt, sinh ngày 16/12/1970, quê Quảng Ngãi, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR). Trước khi gây dựng doanh nghiệp bất động sản có quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, ông từng trải qua nhiều năm kinh doanh xuất nhập khẩu, thuốc lá và ô tô tại TP.HCM.

Ông sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em. Dù có thành tích học tập tốt, ông không theo học đại học ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông vì hoàn cảnh gia đình, thay vào đó bắt đầu phụ giúp bố mẹ kinh doanh. Theo sơ yếu lý lịch, ông Nguyễn Văn Đạt có trình độ học vấn 12/12, chuyên môn Quản trị kinh doanh.

Giai đoạn 1988–1996, ông Đạt kinh doanh xuất nhập khẩu tại TP.HCM, chủ yếu trong lĩnh vực thuốc lá và ô tô. Năm 1996, ông thành lập Công ty TNHH Thương mại Tân Việt Phát, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.

Bước ngoặt đến khi ông tham gia đầu tư bất động sản tại Bình Dương và thu được khoản lợi nhuận lớn. Nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực này, năm 2004, ông thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Từ một doanh nghiệp kinh doanh ô tô, ông Đạt chuyển hướng sang phát triển nhà ở và các dự án bất động sản quy mô lớn. Phát Đạt sau đó mở rộng hoạt động tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Bình Định và nhiều địa phương khác.

Năm 2010, cổ phiếu PDR chính thức niêm yết trên HoSE. Cũng trong năm này, ông Nguyễn Văn Đạt từng đứng thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tháng 8/2026, ông Nguyễn Văn Đạt đã mua thêm 20 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức khớp lệnh, nâng số lượng nắm giữ từ hơn 274,7 triệu lên 294,76 triệu cổ phiếu, tương đương 29,54% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11/2026, cổ phiếu PDR đóng cửa ở mức 11.750 đồng/cổ phiếu. Với lượng cổ phiếu đang nắm giữ, giá trị tài sản chứng khoán của ông Đạt ước tính khoảng 3.463 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 182 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 232 tỷ đồng, tăng 15%. Riêng quý III, doanh thu thuần chỉ đạt khoảng 24 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 14 tỷ đồng, giảm 84%.

Dù doanh thu bất động sản giảm mạnh, doanh nghiệp vẫn có lãi nhờ các hoạt động tài chính, trong đó có chuyển nhượng cổ phần công ty con. Lũy kế 9 tháng, doanh thu tài chính đạt khoảng 2.091 tỷ đồng, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Phát Đạt đạt 38.226 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh lên hơn 12.702 tỷ đồng, so với mức 711 tỷ đồng hồi đầu năm. Phần lớn khoản đầu tư tăng thêm liên quan đến việc Phát Đạt tham gia sở hữu 35% tại Lotte Properties HCMC và 50% tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN.

Tổng dư nợ vay tài chính tăng từ khoảng 5.823 tỷ đồng đầu năm lên 13.638 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương đương mức tăng 134%. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 12.620 tỷ đồng.

Ngày 23/10/2026, Phát Đạt cùng Tập đoàn Lotte chính thức khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Dự án có diện tích khoảng 7,45 ha, gồm 6 lô đất liền kề, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Trước đó, Phát Đạt được chấp thuận nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Lotte Properties HCMC, qua đó tham gia phát triển dự án bất động sản quy mô lớn này cùng đối tác Hàn Quốc.

Mới nhất, ngày 6/11, Phát Đạt tiếp tục khởi công 5 tòa tháp đầu tiên thuộc dự án Qtopia tại khu vực biển Phước Hải, TP.HCM. Dự án Qtopia có quy mô hơn 7,3 ha, gồm 9 tòa tháp cao 20 tầng, phát triển các sản phẩm căn hộ du lịch, thương mại và dịch vụ. Đây là một trong những dự án đánh dấu việc Phát Đạt mở rộng sang phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Ngoài hai dự án trên, doanh nghiệp đang đẩy mạnh kinh doanh tại các dự án Lusso Saigon, Q'Terra tại Quy Nhơn và mở rộng hệ thống văn phòng bán hàng tại Hà Nội, TP.HCM và Quy Nhơn.