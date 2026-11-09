Việt Nam có 2 người đàn ông giàu có SN 1960 và 1962: Mối quan hệ đặc biệt, một người từng là kỹ sư cơ khí, một người khởi nghiệp đóng bàn ghế học sinh, nay cùng đứng sau những tập đoàn nổi tiếng cả nước

Câu chuyện về mối quan hệ đặc biệt này được đích thân 1 trong 2 người kể lại.

Việt Nam có nhiều doanh nhân thành đạt, đứng sau những tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, sản xuất công nghiệp, ô tô và nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số đó có hai doanh nhân sinh năm 1960 và 1962, từng có một câu chuyện đặc biệt liên quan đến khoản tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Một người từng sở hữu khối tài sản lớn, nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và bóng đá. Người còn lại là nhà sáng lập tập đoàn ô tô hàng đầu Việt Nam, được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD. Năm 2018, khi doanh nghiệp của một người đối mặt nguy cơ đổ vỡ vì khó khăn tài chính, người kia đã đưa ra khoản hỗ trợ lên tới 2.000 tỷ đồng mà không cần giấy nợ ban đầu.

Hai nhân vật được nhắc đến là ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO

Hai doanh nhân sinh năm 1960 và 1962, đứng sau những tập đoàn lớn tại Việt Nam

Ông Trần Bá Dương sinh ngày 1/4/1960, được biết đến là nhà sáng lập Tập đoàn THACO, một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam. Xuất thân là kỹ sư cơ khí, ông Dương bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực sửa chữa ô tô. Năm 1997, ông thành lập Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải, tiền thân của THACO ngày nay.

Từ doanh nghiệp chuyên kinh doanh, lắp ráp ô tô, THACO từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực như cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, logistics, đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ. Ông Trần Bá Dương cùng gia đình nhiều năm xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD thế giới do Forbes công bố.

Trong khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức sinh ngày 6/12/1962, quê Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), thường được gọi với biệt danh bầu Đức.

Ông Đức khởi nghiệp với một phân xưởng mộc chuyên sản xuất bàn ghế học sinh, trước khi mở rộng sang kinh doanh nội thất. Năm 1993, ông thành lập Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku, tiền thân của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Từ lĩnh vực nội thất, HAGL phát triển mạnh sang bất động sản, cao su, thủy điện và nông nghiệp. Bầu Đức từng nằm trong nhóm người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời được đông đảo công chúng biết đến nhờ những khoản đầu tư vào bóng đá.

2 doanh nhân hiện đều đứng sau những tập đoàn nổi tiếng cả nước

Dù có xuất phát điểm và lĩnh vực kinh doanh khác nhau, hai doanh nhân đã có cơ hội hợp tác vào năm 2018, khi HAGL bước vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Bức thư tay năm 2018 và khoản tiền 2.000 tỷ đồng không cần giấy nợ

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tại sự kiện tri ân người lao động, bầu Đức đã kể lại giai đoạn khủng hoảng tài chính kéo dài của HAGL và sự giúp đỡ từ ông Trần Bá Dương.

Ông Đức cho biết, cuối năm 2016, HAGL rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, với tổng nợ khoảng 36.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 7.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp thiếu tiền trả lương, gặp khó khăn khi tiếp cận vốn ngân hàng và phải bán nhiều tài sản để tái cấu trúc.

Một trong những nguyên nhân lớn xuất phát từ việc đầu tư vào cây cao su. Trả lời một cuộc phỏng vấn vào tháng 1/2021, bầu Đức chia sẻ khi HAGL bắt đầu đầu tư năm 2008, giá cao su khoảng 5.000 USD/tấn. Tuy nhiên, đến kỳ khai thác, giá giảm xuống còn khoảng 1.100 USD/tấn, khiến phương án kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Giữa lúc khó khăn, đầu năm 2018, ông chủ động liên hệ với ông Trần Bá Dương, đề nghị tham gia đầu tư. Ban đầu, Chủ tịch THACO không có ý định mua cổ phiếu. Không từ bỏ, ông Đức tiếp tục viết một bức thư tay, trình bày những khó khăn của HAGL và mong muốn tìm kiếm đối tác đủ tiềm lực để phát triển nông nghiệp.

Sau khi đọc thư, ông Dương quyết định đến khảo sát các nông trường của HAGL tại Lào và Campuchia. Chưa đầy hai ngày sau chuyến khảo sát, hai bên đã thống nhất hợp tác.

2 vị doanh nhân có mối quan hệ đặc biệt

Đáng chú ý, THACO đã ứng trước khoảng 2.100 tỷ đồng nhằm giải quyết nhu cầu thanh khoản cấp bách của HAGL, trong khi các thủ tục đầu tư chính thức chưa hoàn tất. Tại sự kiện đầu năm 2026, bầu Đức nhắc lại khoản tiền này với con số làm tròn là khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo VCCI, ông cho biết ông Trần Bá Dương đã hỗ trợ tiền mà không yêu cầu giấy xác nhận khoản nợ ban đầu.

Ông Đức nhấn mạnh đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa sống còn, giúp tập đoàn có điều kiện từng bước tái cấu trúc, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với người đã giúp mình trong thời điểm khó khăn.

Có thể thấy, từ một bức thư tay năm 2018 đến lời tri ân được nhắc lại tám năm sau, câu chuyện giữa bầu Đức và tỷ phú Trần Bá Dương trở thành một trong những mối quan hệ đáng chú ý trên thương trường Việt Nam. Dù mỗi người tiếp tục theo đuổi chiến lược kinh doanh riêng, khoản hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng năm nào vẫn là dấu mốc mà Chủ tịch HAGL nhiều lần công khai nhắc đến với sự trân trọng.