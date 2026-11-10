Phát hiện 1 cựu sinh viên ĐHQGHN từng kinh doanh vàng bạc, nay là Chủ tịch tập đoàn BĐS nghìn tỷ: Có thời điểm lọt Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Trước khi trở thành người đứng đầu Tập đoàn Alphanam với loạt dự án bất động sản quy mô lớn, ông Nguyễn Tuấn Hải từng khởi nghiệp từ lĩnh vực vàng bạc và có thời điểm nằm trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Từ cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ đến doanh nhân nghìn tỷ

Ông Nguyễn Tuấn Hải sinh năm 1965, quê gốc Lào Cai. Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 1997, sau đó tiếp tục theo học và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế tại Đại học Stack (Mỹ) vào năm 2007.

Trước khi trở thành người đứng đầu một tập đoàn kinh tế đa ngành, ông Hải từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Theo đó, sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông từng kinh doanh vàng bạc trong giai đoạn 1988-1991, sau đó chuyển sang lĩnh vực khách sạn.

Đáng chú ý, dù phần lớn doanh nhân đều trải qua không ít khó khăn trong những ngày đầu khởi nghiệp, ông chủ Alphanam từng chia sẻ rằng với mình, đó lại là quãng thời gian thuận lợi nhất.

Năm 1995, ông thành lập Công ty TNHH Alphanam, tiền thân của hệ sinh thái doanh nghiệp Alphanam hiện nay. Trong giai đoạn đầu, hoạt động của công ty tập trung vào sản xuất thiết bị điện, cơ điện. Doanh nghiệp từng tham gia cung cấp thiết bị, thi công cơ điện tại nhiều công trình lớn và các nhà máy công nghiệp.

Ảnh: Internet

Việc lựa chọn sản xuất công nghiệp làm điểm xuất phát giúp Alphanam từng bước xây dựng năng lực sản xuất, thi công và mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác quốc tế. Năm 1999, ông Nguyễn Tuấn Hải được trao giải thưởng Doanh nhân Sao Đỏ. Đến năm 2001, Alphanam chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đánh dấu một bước phát triển mới về tổ chức và quy mô doanh nghiệp.

Từ nền tảng ban đầu, Alphanam dần mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp là việc đẩy mạnh đầu tư, mua lại và tái cấu trúc các công ty, qua đó mở rộng quy mô hoạt động thay vì chỉ dựa vào lĩnh vực sản xuất truyền thống.

Năm 2007, cổ phiếu Alphanam với mã ALP chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Ngay trong năm đầu tiên lên sàn, ông Nguyễn Tuấn Hải đã xuất hiện trong danh sách 100 người giàu nhất thị trường chứng khoán, xếp thứ 32 với lượng tài sản bằng cổ phiếu ước tính khoảng 670 tỷ đồng.

Đây là cột mốc đưa tên tuổi ông Hải đến gần hơn với giới đầu tư và thị trường tài chính. Trong những năm tiếp theo, vị doanh nhân liên tục góp mặt trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán, dù thứ hạng có sự thay đổi theo biến động giá cổ phiếu.

Đến cuối năm 2012, giá trị tài sản cổ phiếu của ông Hải đã vượt 1.046 tỷ đồng, giúp ông lần đầu lọt vào Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, giai đoạn hiện diện trên sàn chứng khoán của Alphanam không kéo dài. Sau nhiều năm giao dịch, doanh nghiệp quyết định rút cổ phiếu ALP khỏi HoSE. Ngày 30/12/2014 là phiên giao dịch cuối cùng của mã cổ phiếu này, khép lại 7 năm Alphanam hiện diện trên thị trường chứng khoán.

Ảnh: Internet

Chia sẻ với truyền thông, ông Nguyễn Tuấn Hải ông Nguyễn Tuấn Hải cho biết ban lãnh đạo Alphanam đã tính toán các kịch bản hủy niêm yết từ năm 2012, cân nhắc kỹ những lợi ích và bất lợi trước khi đưa ra quyết định. Theo phương án được doanh nghiệp công bố, việc rời sàn nhằm giảm áp lực từ các mục tiêu ngắn hạn, tạo điều kiện để tập trung vào chiến lược dài hạn và chủ động hơn trong quá trình tái cấu trúc.

Cùng với quyết định này, Alphanam cũng phân định lại vai trò của các đơn vị thành viên. Theo ông Hải, sau tái cấu trúc, Công ty Đầu tư Alphanam sẽ tập trung vào hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), trong khi Alphanam Địa ốc đảm nhiệm việc xây dựng, phát triển các dự án bất động sản và đẩy mạnh đầu tư vào bất động sản du lịch. Đây là bước điều chỉnh quan trọng trong cơ cấu hoạt động, tạo nền tảng để tập đoàn định hình lại các lĩnh vực kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Thay vì chỉ tập trung tại các thị trường lớn, doanh nghiệp mở rộng hoạt động đến nhiều địa phương, phát triển các dự án nhà ở, khu đô thị, tổ hợp khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng. Định hướng này cũng được thể hiện qua việc Alphanam hợp tác với các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế, đưa hoạt động kinh doanh từ phát triển dự án bất động sản sang khai thác dịch vụ lưu trú và du lịch. Đây là hướng đi đòi hỏi nguồn vốn dài hạn, đồng thời gắn giá trị bất động sản với khả năng vận hành và tạo dòng tiền.

Có thể thấy, hành trình của ông Nguyễn Tuấn Hải gắn với nhiều lần chuyển hướng trong chiến lược kinh doanh: từ sản xuất công nghiệp, mở rộng thông qua đầu tư và M&A, đến tập trung phát triển bất động sản và dịch vụ khách sạn. Từ một doanh nghiệp thành lập năm 1995, Alphanam đã phát triển thành tập đoàn đa ngành với hệ sinh thái hoạt động tại nhiều địa phương.

Vị Chủ tịch kín tiếng

Dù là một doanh nhân nổi tiếng, ông Nguyễn Tuấn Hải lại khá kín tiếng trước truyền thông. Ông không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện hay chia sẻ về đời sống cá nhân. Những thông tin công khai về vị doanh nhân này chủ yếu xoay quanh các quyết định kinh doanh, chiến lược phát triển Alphanam và những dấu mốc trong hành trình xây dựng doanh nghiệp.

Hiện ông Nguyễn Tuấn Hải vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam. Trong khi đó, thế hệ kế cận trong gia đình cũng tham gia điều hành các đơn vị thành viên, tiếp nối quá trình chuyển giao của doanh nghiệp. Cụ thể, con trai ông - Nguyễn Minh Nhật là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Alphanam, trong khi đó, con gái ông - Nguyễn Ngọc Mỹ là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Alphanam.

Bên cạnh vai trò quan trọng ở Tập đoàn Alphanam, ông Nguyễn Tuấn Hải còn giữ chức Phó Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh nhân Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). CLB được thành lập ngày 8/6/2022, quy tụ các cựu sinh viên ĐHQGHN đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Ông Hải tham gia Ban điều hành CLB từ những ngày đầu và được bầu làm Phó Chủ tịch vào năm 2025.

(Tổng hợp)