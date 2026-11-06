Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng ngành, cùng lớp: Khởi nghiệp cùng buôn máy xây dựng, nay có tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng

2 cựu sinh viên đang được nhắc tới là ai? Thành tựu của họ thế nào?

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Trải qua bảy thập kỷ, ngôi trường này đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên xuất sắc, trong đó có những doanh nhân thành đạt, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam.

Trong số những cựu sinh viên tiêu biểu có một câu chuyện đặc biệt về hai người bạn từng học cùng ngành, cùng lớp, sau này trở thành những lãnh đạo chủ chốt của một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đó là ông Trần Đình Long và ông Trần Tuấn Dương, hiện lần lượt giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Hai người bạn cùng lớp Toán kinh tế, hơn 40 năm sau cùng lãnh đạo Hòa Phát

Ông Trần Đình Long sinh năm 1961, được biết đến rộng rãi với biệt danh "vua thép" Việt Nam. Trong khi đó, ông Trần Tuấn Dương sinh năm 1963, là một trong những nhân sự gắn bó lâu năm và có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Hòa Phát.

Điểm chung đặc biệt giữa hai doanh nhân là đều từng theo học chuyên ngành Toán kinh tế, khóa 22 (K22) tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo danh sách cựu sinh viên K22 được đăng tải trên website Khoa Toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, tên của ông Trần Đình Long và ông Trần Tuấn Dương cùng xuất hiện trong danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế niên khóa 1980–1984. Đáng chú ý, danh sách này còn có một số cái tên gắn với Hòa Phát như ông Doãn Gia Cường và ông Chu Quang Vũ.

Từ mối quan hệ bạn học trên giảng đường, ông Long và ông Dương sau này tiếp tục đồng hành trên thương trường, cùng tham gia gây dựng Hòa Phát từ những ngày đầu.

Bức ảnh cũ có sự xuất hiện của 2 vị doanh nhân thời trẻ. Ông Trần Đình Long (đầu tiên từ phải qua) và ông Trần Tuấn Dương (thứ 3 từ phải qua)

Cả hai đều gia nhập doanh nghiệp từ năm 1992. Ông Trần Đình Long là cổ đông sáng lập, người đặt nền móng cho Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát, đồng thời định hướng chiến lược phát triển của các công ty trong tập đoàn. Về phía ông Trần Tuấn Dương, trước khi đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty thành viên, từ thiết bị phụ tùng, nội thất đến ống thép. Ông cũng từng giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát trong nhiều năm.

Từ những chuyến buôn máy xây dựng đến tập đoàn thép hàng đầu Đông Nam Á

Ít ai biết rằng, Hòa Phát không khởi đầu bằng lĩnh vực sản xuất thép.

Theo thông tin giới thiệu chính thức của tập đoàn, tháng 8/1992, Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát được thành lập, chuyên buôn bán các loại máy xây dựng. Đây chính là nền tảng đầu tiên để các nhà sáng lập từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh. Những ngày đầu khởi nghiệp của nhóm lãnh đạo Hòa Phát cũng có không ít câu chuyện đáng nhớ.

Trong bài phỏng vấn Hòa Phát và "Chuyện khởi nghiệp chưa bao giờ kể", ông Trần Tuấn Dương từng kể về chuyến đi khảo sát thị trường vào mùa xuân năm 1993.

Ông Trần Tuấn Dương trong một cuộc phỏng vấn

Khi đó, nhóm lãnh đạo phải di chuyển qua khu vực biên giới trong điều kiện thời tiết mưa phùn, đường núi trơn trượt. Có đoạn đường, mọi người phải bò bằng cả tay và chân, người lấm lem bùn đất mới có thể vượt qua. Theo lời kể của ông Dương, trước chuyến đi này, doanh nghiệp chủ yếu buôn bán thiết bị cũ từ Nga. Chuyến khảo sát đã đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa của công ty.

Một bước ngoặt khác xuất hiện vào khoảng năm 1994–1995. Khi tìm mua bàn ghế cho văn phòng, nhóm sáng lập nhận thấy nhiều loại ghế văn phòng phải nhập khẩu, nguồn cung còn hạn chế. Từ nhu cầu thực tế đó, ông Trần Đình Long quyết định phát triển lĩnh vực nội thất.

Cơ duyên bước vào ngành ống thép cũng tương tự. Theo ông Dương, thời điểm ấy, công ty thường phải mua ống thép làm giàn giáo nhưng việc tìm nguồn hàng rất khó khăn, có lúc phải vất vả mới mua được 5–10 tấn. Nhận thấy cơ hội, các cộng sự quyết định đầu tư sản xuất ống thép.

Từ kinh doanh máy xây dựng, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang nội thất năm 1995, ống thép năm 1996 và thép xây dựng năm 2001. Đến năm 2007, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tập đoàn và chính thức niêm yết cổ phiếu HPG trên thị trường chứng khoán.

Sau 34 năm, Hòa Phát đã trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn thép thô mỗi năm. Theo thông tin doanh nghiệp công bố cuối tháng 10 vừa qua, lũy kế 9 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 171.539 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23.746 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 104% so với cùng kỳ năm trước.

2 người bạn học năm nào nay cùng giữ vai trò quan trọng trong 1 doanh nghiệp lớn

Khối cổ phiếu hơn 50.000 tỷ đồng và dấu ấn từ mái trường cũ

Không chỉ cùng xây dựng doanh nghiệp, hai người bạn năm nào còn nắm giữ lượng cổ phiếu Hòa Phát có giá trị đặc biệt lớn. Theo dữ liệu sở hữu được công bố, ông Trần Đình Long trực tiếp nắm giữ khoảng 2,178 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn điều lệ. Trong khi đó, ông Trần Tuấn Dương sở hữu khoảng 195,3 triệu cổ phiếu, tương đương 2,31%.

Với mức giá đóng cửa 21.500 đồng/cổ phiếu HPG ngày 5/11/2026, lượng cổ phiếu do ông Long trực tiếp sở hữu có giá trị ước tính khoảng 46.827 tỷ đồng. Con số tương ứng của ông Dương là gần 4.199 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị thị trường số cổ phiếu HPG hai doanh nhân trực tiếp nắm giữ vào khoảng 51.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thành công trên thương trường của hai doanh nhân còn gắn với những hoạt động hướng về trường cũ.

Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, tại lễ ra mắt Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 30/5/2015, tập đoàn đã cam kết tài trợ 5 tỷ đồng cho quỹ học bổng của nhà trường. Hoạt động này nhằm hỗ trợ sinh viên, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và các thế hệ người học.

Tập đoàn Hòa Phát tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong dịp Đại học Kinh tế Quốc dân hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, dự kiến diễn ra ngày 11/11/2026, hành trình của hai cựu sinh viên Trần Đình Long và Trần Tuấn Dương là một câu chuyện đáng chú ý.

Từ những người bạn cùng lớp, cùng vượt qua những khó khăn khi bắt đầu kinh doanh, hai ông đã có hơn ba thập kỷ đồng hành xây dựng một thương hiệu công nghiệp lớn của Việt Nam. Câu chuyện ấy cũng góp thêm một dấu ấn vào hành trình 70 năm đào tạo và trưởng thành của nhiều thế hệ sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.