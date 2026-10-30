Một cựu sinh viên Kinh tế TP.HCM tạo ra hàng chục nghìn việc làm từ Bắc tới Nam

Từ 3 cửa hàng điện thoại khởi nghiệp không thành công, ông Nguyễn Đức Tài cùng các cộng sự đã xây dựng hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động với gần 77.000 nhân viên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) ghi nhận 76.940 nhân viên tại thời điểm 30/9/2026, tăng 12.213 người so với cuối năm 2025, tương đương gần 19%.

Đáng chú ý, quy mô nhân sự của MWG từng đạt 74.008 người vào cuối năm 2022, trước khi giảm xuống 63.132 người vào cuối năm 2024 trong giai đoạn tái cấu trúc. Đến cuối năm 2025, con số này phục hồi lên 64.727 người và tiếp tục tăng mạnh lên 76.940 người vào cuối tháng 9/2026. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, MWG đã tăng ròng hơn 12.200 nhân sự.

Với quy mô này, MWG thuộc nhóm doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam (trong nhóm phi tài chính). Đứng sau hệ thống bán lẻ trải dài từ Bắc tới Nam là ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT MWG.

Từ cựu sinh viên Kinh tế TP.HCM đến người sáng lập đế chế bán lẻ

Ông Nguyễn Đức Tài sinh năm 1969, tốt nghiệp ngành Tài chính – Kế toán tại Đại học Kinh tế TP.HCM và có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại CFVG. Trước khi khởi nghiệp, ông từng làm việc trong lĩnh vực tài chính và tham gia hoạch định chiến lược tại một doanh nghiệp kinh doanh điện thoại.

Năm 2003, ông Tài quyết định tự kinh doanh với ba cửa hàng điện thoại nhỏ nằm trong các con hẻm tại TP.HCM. Tuy nhiên, mô hình này không đạt kết quả như kỳ vọng và nhanh chóng thất bại.

Một năm sau, vào tháng 3/2004, ông cùng bốn cộng sự thành lập Công ty TNHH Thế Giới Di Động. Thay vì tiếp tục mô hình cửa hàng nhỏ lẻ, nhóm sáng lập tập trung xây dựng hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp, lựa chọn vị trí thuận tiện, chú trọng nguồn gốc sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

Từ những cửa hàng điện thoại ban đầu, Thế Giới Di Động từng bước mở rộng quy mô. Năm 2007, doanh nghiệp nhận vốn đầu tư từ Mekong Capital. Đến năm 2010, công ty phát triển sang lĩnh vực điện máy với chuỗi Điện Máy Xanh.

Năm 2014, cổ phiếu MWG chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), đánh dấu cột mốc mới trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Không dừng lại ở điện thoại và điện máy, MWG tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm và hàng tiêu dùng với chuỗi Bách Hóa Xanh từ cuối năm 2015. Sau đó, hệ sinh thái bán lẻ còn có thêm nhà thuốc An Khang, chuỗi mẹ và bé AVAKids và liên doanh điện máy EraBlue tại Indonesia.

Sau hơn 20 năm, doanh nghiệp do ông Tài đồng sáng lập đã phát triển thành một trong những hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam, với hàng nghìn cửa hàng và hàng chục nghìn lao động.

Bách Hóa Xanh mở rộng mạnh, tiến ra miền Bắc

Sự gia tăng nhanh chóng về nhân sự của MWG diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đẩy mạnh mở rộng hệ thống bán lẻ, đặc biệt là chuỗi thực phẩm Bách Hóa Xanh.

Theo dữ liệu về mạng lưới cửa hàng, Bách Hóa Xanh đã trải qua nhiều giai đoạn biến động. Sau khi đạt hơn 2.100 cửa hàng vào đầu năm 2022, chuỗi thu hẹp đáng kể quy mô trong quá trình tái cấu trúc, duy trì quanh mức 1.700 cửa hàng trong giai đoạn 2023–2024.

Từ năm 2025, Bách Hóa Xanh bắt đầu tăng tốc mở rộng trở lại. Đặc biệt, trong năm 2026, số lượng cửa hàng tăng mạnh, đạt 4.267 điểm bán vào cuối tháng 9, theo dữ liệu tổng hợp. So với khoảng 2.550 cửa hàng cuối năm 2025, quy mô hệ thống đã tăng thêm hơn 1.700 điểm bán chỉ sau 9 tháng.

Việc liên tục mở mới cửa hàng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng, quản lý, kho vận và hậu cần, có thể là một trong những yếu tố đóng góp vào mức tăng nhân sự của MWG thời gian qua.

Đáng chú ý, sau nhiều năm tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam, Bách Hóa Xanh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra miền Bắc.

Cuối tháng 11/2025, chuỗi khai trương 20 cửa hàng tại Ninh Bình, đánh dấu bước tiến đầu tiên vào thị trường miền Bắc. Đến tháng 5/2026, Bách Hóa Xanh chính thức có cửa hàng tại Hà Nội, lựa chọn các khu vực ngoại thành và vùng ven để tận dụng mạng lưới cung ứng, kho vận tại các địa phương lân cận.

Theo thông tin từ ban lãnh đạo MWG tại các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư, kế hoạch năm 2026 của Bách Hóa Xanh là mở mới khoảng 1.000 cửa hàng hoặc hơn, trong đó một nửa tập trung tại miền Trung và miền Bắc, phần còn lại ở miền Nam. Song song với mở rộng mạng lưới, chuỗi cũng đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự tại các địa phương mới, từ nhân viên cửa hàng, quản lý siêu thị đến các vị trí phát triển mặt bằng.

Từ một doanh nghiệp bán điện thoại khởi nghiệp tại TP.HCM, MWG dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Đức Tài và đội ngũ lãnh đạo đã trở thành hệ thống bán lẻ hiện diện trên phạm vi cả nước. Hành trình mở rộng từ điện thoại, điện máy sang thực phẩm và hàng tiêu dùng không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng quy mô kinh doanh, mà còn duy trì hàng chục nghìn việc làm tại nhiều địa phương.