Một công ty tuyển hơn 12.200 người từ đầu năm, chi 10.396 tỷ cho nhân viên, quản lý “kho tiền” hơn 63.000 tỷ sinh lãi 10 tỷ mỗi ngày

Không chỉ ghi nhận lợi nhuận tăng gần gấp đôi, hệ thống bán lẻ này còn nắm giữ danh mục tiền và đầu tư tài chính gần 60.000 tỷ đồng, tạo ra nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng sau 9 tháng.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), doanh nghiệp do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch HĐQT, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 52.614 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.521 tỷ đồng, tăng 97%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu 147.827 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp thu về khoảng 541 tỷ đồng, tương đương hơn 22,5 tỷ đồng mỗi giờ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 9.634 tỷ đồng, tăng 93%. Với kết quả này, MWG đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 là 9.200 tỷ đồng.

Đế chế 7.777 cửa hàng, hai mảng kinh doanh mang về hơn 31.000 tỷ đồng lợi nhuận gộp

Tính đến cuối tháng 9/2026, hệ thống bán lẻ của MWG có 7.777 cửa hàng, gồm 3.340 cửa hàng thuộc nhóm điện thoại – điện máy (bao gồm EraBlue tại Indonesia), 3.904 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 438 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AVAKids.

Trong đó, mảng điện thoại, máy tính và thiết bị điện tử tiếp tục đóng góp lớn nhất với doanh thu 9 tháng đạt 99.806 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 20.001 tỷ đồng, tăng gần 49%.

Đứng thứ hai là mảng thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, với doanh thu khoảng 45.934 tỷ đồng, tăng hơn 33%. Lợi nhuận gộp đạt 11.348 tỷ đồng, tăng hơn 37%. Bách Hóa Xanh là chuỗi chủ lực của mảng này và tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng.

Các hoạt động kinh doanh khác ghi nhận doanh thu 2.087 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 592 tỷ đồng. Riêng chuỗi nhà thuốc An Khang tăng trưởng doanh thu 22%, trong khi AVAKids duy trì doanh thu tương đương cùng kỳ.

Như vậy, hai mảng điện thoại – điện máy và thực phẩm – hàng tiêu dùng nhanh đã mang về tổng cộng hơn 31.300 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong 9 tháng đầu năm.

Kho tiền 63.000 tỷ đồng sinh lãi gần 10 tỷ đồng mỗi ngày

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, MWG ghi nhận 6.456 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 53.315 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Tổng giá trị hai khoản mục lên tới gần 59.771 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đạt gần 31.895 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn nắm giữ gần 15.877 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn và hơn 4.105 tỷ đồng các khoản cho vay thông qua công ty chứng khoán.

Bên cạnh đó, công ty còn nắm giữ gần 3.300 tỷ trái phiếu dài hạn.

Quy mô danh mục tài chính lớn giúp MWG thu về khoảng 2.615 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, cho vay và đầu tư trong 9 tháng đầu năm, tăng khoảng 77% so với cùng kỳ. Con số này tương đương 27% lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.634 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, MWG ghi nhận gần 1.308 tỷ đồng chi phí lãi vay trong 9 tháng. Tổng dư nợ vay tại cuối tháng 9 ở mức khoảng 27.774 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với quy mô danh mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn.

Trong khi đó, hàng tồn kho tăng lên gần 35.830 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt 3.044 tỷ đồng, giảm khoảng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng sau hệ thống bán lẻ này là ông Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1969, một trong những nhà sáng lập Thế Giới Di Động năm 2004.

Ông Tài tốt nghiệp ngành Tài chính – Kế toán tại Đại học Kinh tế TP.HCM và có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại CFVG. Trước khi xây dựng MWG, ông từng trải qua hai lần khởi nghiệp không thành công, trong đó có việc mở ba cửa hàng điện thoại tại TP.HCM vào năm 2003.

Sau hơn hai thập kỷ, từ một doanh nghiệp kinh doanh điện thoại, MWG đã phát triển thành hệ thống bán lẻ với hàng nghìn điểm bán, doanh thu gần 148.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 9.600 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2026.

Tại thời điểm 30/9, hệ thống MWG có 76.940 nhân viên, tăng hơn 12.200 người so với đầu năm. Tổng chi phí nhân viên của công ty trong 9 tháng đầu năm là 10.395 tỷ đồng.