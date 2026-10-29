Việc nhẹ lương cao: 1 công ty Mỹ tuyển người dắt chó robot đi dạo, lương hơn 500.000 đồng/giờ

Một công ty khởi nghiệp tại Mỹ trả số tiền lớn để thuê người dắt chó robot đi dạo, nhưng đằng sau công việc tưởng chừng nhàn hạ này là nỗ lực huấn luyện AI điều khiển robot trong thế giới thực.

Trả 20 USD/giờ để dắt chó robot đi dạo

Đầu tháng 10/2026, công ty khởi nghiệp Dimensional tại San Francisco đăng tin tuyển người dắt chó robot đi dạo trên nhóm Facebook “Bay Area Jobs”. Ứng viên không cần kinh nghiệm, được trả 20 USD/giờ (hơn 516.000 đồng) và không phải mang theo dụng cụ dọn chất thải như khi dắt chó thật.

Tuy nhiên, công việc này không đơn giản chỉ là đưa robot ra ngoài đi dạo. Theo thông tin tuyển dụng, những chú chó robot cần được đi bộ từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày.

Đây được xem là công việc “việc nhẹ lương cao”, không yêu cầu kinh nghiệm, với mức thù lao 20 USD/giờ (Ảnh: The New York Times)

Nếu thiết bị quá nóng và ngừng hoạt động giữa đường, người điều khiển phải đưa robot trở lại văn phòng. Ứng viên cũng cần sẵn sàng xử lý những thiết bị nặng khoảng 15 kg.

Tin tuyển dụng sau đó đã bị xóa. Dù vậy, công việc này thu hút sự chú ý bởi mục đích phía sau là giúp robot cải thiện khả năng di chuyển và hoạt động độc lập trong môi trường thực tế.

Theo The New York Times, Dimensional đang phát triển một hệ điều hành mã nguồn mở dành cho robot, cho phép tích hợp các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) để máy móc có thể thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của con người.

Stash Pomichter, nhà sáng lập 26 tuổi của công ty, tin rằng robot có thể đảm nhận nhiều công việc chân tay như khuân vác đồ đạc, di chuyển hàng hóa và xử lý những vật nặng. Ông cho rằng con người không nên tiếp tục phải trực tiếp thực hiện những công việc này khi công nghệ đã có khả năng hỗ trợ.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, robot cần học cách di chuyển và phản ứng trước những tình huống khó dự đoán trong đời sống. Đường phố với nhiều chướng ngại vật, địa hình thay đổi và các tình huống phát sinh là môi trường thử nghiệm phù hợp để đánh giá khả năng của chúng.

Đây là lý do Dimensional thuê người điều khiển chó robot đi dạo. Trong quá trình di chuyển, camera và cảm biến trên thiết bị ghi lại dữ liệu, trong khi người điều khiển trực tiếp lái robot. Những dữ liệu này giúp công ty tìm hiểu cách máy móc vận hành trong môi trường thực tế, phục vụ quá trình phát triển hệ thống điều khiển tự động.

Nói cách khác, người được thuê không chỉ dắt robot đi dạo mà còn tham gia thu thập dữ liệu để cải thiện khả năng vận hành của máy móc.

AI vẫn cần con người hỗ trợ

Dimensional đã mua hơn 100 chó robot và 50 robot hình người từ các nhà sản xuất tại Mỹ, Trung Quốc và Đức. Công ty thử nghiệm chó robot của Unitree (Trung Quốc), có giá khoảng 2.000 USD mỗi chiếc, bằng cách so sánh khả năng điều khiển của con người với AI. Kết quả cho thấy AI hoạt động kém hiệu quả hơn.

Theo nhà sáng lập Stash Pomichter, các tác nhân AI vẫn còn hạn chế trong việc điều khiển thiết bị vật lý, vì vậy con người vẫn cần tham gia quá trình này.

Dimensional hướng tới ứng dụng robot trong nhà máy, trung tâm dữ liệu, công trường xây dựng và an ninh. Tuy nhiên, việc đưa robot ra nơi công cộng cũng gây lo ngại. Công ty cho biết đã báo cảnh sát sau khi một người đàn ông gửi tin nhắn đe dọa, cho rằng chó robot có thể bị sử dụng làm vũ khí.

Câu chuyện tuyển người dắt chó robot đi dạo cho thấy quá trình tự động hóa vẫn cần sự tham gia của con người.

Trước khi robot có thể tự đảm nhận những công việc phức tạp, các nhà phát triển vẫn phải thử nghiệm, thu thập dữ liệu và cải thiện khả năng điều khiển. Với Dimensional, mức lương 20 USD/giờ cho một công việc khác thường là một phần trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa tiềm năng của AI và khả năng ứng dụng thực tế.

Nguồn: The New York Times