Việt Nam có một đại gia sang Campuchia xây ‘thủ phủ’ cao su: Diện tích trồng hơn 90.000 ha, thu về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Đơn vị này đang quản lý khoảng 90.000 ha cao su tại Campuchia, thông qua 16 công ty thành viên.

Campuchia đang trở thành một trong những địa bàn sản xuất cao su quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là nhà đầu tư nổi bật với hệ thống vườn cây, nhà máy chế biến và mạng lưới doanh nghiệp trải rộng tại nhiều tỉnh của quốc gia láng giềng.

Theo thông tin VRG công bố đầu năm 2026, tập đoàn đã trồng gần 90.000 ha cao su tại Campuchia, với vốn đầu tư thực hiện khoảng 700 triệu USD. Các dự án tạo việc làm ổn định cho hơn 20.000 lao động địa phương.

Trước đó, báo cáo của tập đoàn cho biết VRG có 16 công ty đầu tư cao su tại 7 tỉnh của Campuchia, với diện tích 87.584,84 ha. Khu vực này là vùng sản xuất mủ cao su lớn thứ hai của VRG, sau Đông Nam Bộ, trong bối cảnh diện tích cao su tại Việt Nam có xu hướng giảm.

Kampong Thom trở thành vùng sản xuất trọng điểm

Trong mạng lưới đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, tỉnh Kampong Thom nổi lên như một trung tâm sản xuất cao su lớn của Campuchia. Tại khu vực này và các địa bàn lân cận, 8 công ty thuộc VRG quản lý tổng cộng 52.912 ha cao su. Toàn bộ diện tích đã được đưa vào khai thác, theo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của tập đoàn.

Một trong những đơn vị hoạt động tại khu vực này là Công ty cổ phần Cao su Chư Sê – Kampong Thom. Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp như Cao su Bà Rịa – Kampong Thom, Cao su Phước Hòa – Kampong Thom và Cao su Tân Biên – Kampong Thom. Các đơn vị đã trải qua nhiều năm xây dựng vườn cây, hoàn thiện hạ tầng và đưa diện tích cao su vào khai thác thương mại.

Quy mô đầu tư không chỉ dừng ở hoạt động trồng cây. Theo thông tin VRG công bố tháng 2/2025, tập đoàn có 9 nhà máy chế biến mủ cao su tại Campuchia, với tổng công suất thiết kế 118.900 tấn/năm. Các sản phẩm gồm cao su thiên nhiên SVR 10, SVR 20, cao su tấm hun khói RSS và một số chủng loại khác.

Doanh thu gần 6.500 tỷ đồng trong năm 2025

Theo thông tin VRG công bố đầu năm 2026, các công ty thành viên của tập đoàn tại Campuchia khai thác gần 150.000 tấn mủ cao su trong năm 2025. Tổng doanh thu đạt gần 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.400 tỷ đồng. Đây là kết quả của nhóm doanh nghiệp tại Campuchia, không phải doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của toàn VRG.

Trong đó, riêng Cụm I tại Campuchia, gồm 8 công ty với tổng diện tích cao su 52.912 ha, ghi nhận kết quả kinh doanh đáng chú ý. Theo báo cáo tổng kết năm 2025, sản lượng mủ khai thác đạt 94.436 tấn, tương đương 104% kế hoạch; năng suất bình quân đạt 1,78 tấn/ha.

Cụm này còn chế biến 109.755 tấn mủ và tiêu thụ 95.382 tấn trong năm. Tổng doanh thu đạt 4.442 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024 và hoàn thành 116% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.166 tỷ đồng, tương đương 138% kế hoạch; số tiền nộp ngân sách là 273 tỷ đồng.

Về lao động, VRG cho biết các dự án cao su tại Campuchia đang tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động bản địa. Riêng Cụm I có mức lương bình quân 10,86 triệu đồng/người/tháng trong năm 2025. Bên cạnh hoạt động sản xuất, tập đoàn cho biết đã đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ khu vực dự án, gồm đường giao thông, hệ thống điện, trường học, trạm y tế và nhà ở cho người lao động.