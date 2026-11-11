Sang năm 2027, lao động nghỉ hưu sẽ được nhận tiền hỗ trợ 5,06 triệu đồng mỗi quý nếu thuộc trường hợp sau

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 400/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 2 mức lương cơ sở/quý

Đây là một trong những điểm đáng chú ý được nêu tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 400/2026 của Chính phủ. Theo đó, sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế được khám giám định bệnh hiểm nghèo.

Đáng chú ý, nếu được Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận mắc bệnh hiểm nghèo thì được hưởng chế độ chăm sóc theo quy định.

Cụ thể, hằng quý sĩ quan Công an thuộc trường hợp nêu trên được hỗ trợ bằng 02 lần mức lương cơ sở. Thời điểm tính từ quý được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo.

Hiện nay mức lương cơ sở theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP là 2,53 triệu đồng/tháng, vậy mức hỗ trợ đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo theo mức lương cơ sở này là 2,53 x 2 = 5,06 triệu đồng/quý.

Khi điều trị nội trú ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài Công an nhân dân, được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch so với tiền ăn cơ bản hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong Công an nhân dân.

Trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Công an nhân dân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả; trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài Công an nhân dân do Công an cấp tỉnh nơi sĩ quan Công an nghỉ hưu thường trú thanh toán trực tiếp theo số ngày điều trị thực tế được xác nhận tại giấy ra viện.

Trường hợp đang hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm a và b khoản này đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì không được hưởng chính sách quy định tại khoản này từ quý sau liền kề của quý đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý.

Trường hợp sĩ quan Công an trước khi nghỉ hưu đã được cấp có thẩm quyền công nhận mắc bệnh hiểm nghèo thì khi thực hiện chế độ hưu trí được hỗ trợ hằng quý và chính sách theo quy định tại khoản 1 Điều này. Thời điểm hỗ trợ tính từ quý bắt đầu thực hiện chế độ hưu trí và mức hưởng bằng mức hỗ trợ của cả quý.

Trường hợp sĩ quan Công an nghỉ hưu đã được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng chế độ hỗ trợ mắc bệnh hiểm nghèo mà từ trần thì đại diện thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, Điều 2 Nghị định này cũng quy định chi tiết về các trường hợp sĩ quan Công an. Cụ thể, Sĩ quan Công an nghỉ hưu bao gồm:

- Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Tướng; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp Tổng cục trở lên và cán bộ hoạt động cách mạng trước Tháng 8 năm 1945;

- Sĩ quan nguyên là Cục trưởng và tương đương; nguyên là Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh;

- Sĩ quan nguyên là Phó Cục trưởng và tương đương; nguyên là Phó Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh;

- Sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tương đương;

- Sĩ quan có cấp bậc hàm Thiếu tá, Trung tá; sĩ quan nguyên là chỉ huy cấp đội và tương đương; sĩ quan nguyên là chỉ huy Công an xã, phường, thị trấn, đặc khu;

- Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Úy.