Nam thanh niên 18 tuổi mất tích ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể dưới sông, danh tính nạn nhân

Sau 2 ngày mất tích, thi thể Q. đã được tìm thấy dưới sông vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 11/11.

Liên quan đến sự việc nam thanh niên 18 tuổi ở Nghệ An mất tích, thông tin trên báo VietNamNet cho hay, sáng 11/11, ông Nguyễn Văn Lợi (Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông, khu vực cầu Diễn Thành.

Nạn nhân là H.X.Q. (trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An). Q. được tìm thấy vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11/11, sau 2 ngày mất tích. Gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa thi thể em Q. về lo hậu sự. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người xót xa, gửi lời chia buồn đến gia quyến.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm em Q. dưới sông. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, báo Tiền Phong cho hay, theo trình báo của gia đình, Q. rời nhà vào lúc 4 giờ ngày 9/11 để đến trường trên địa bàn TP Vinh cũ. Sau đó, gia đình mất liên lạc với Q. và đã trình báo

Gia đình Q. sau đó nhận được thông tin nam thanh niên này gặp nạn tại khu vực sông, đoạn qua cầu Diễn Thành nên đã nhờ các thành viên nhóm hỗ trợ đến tìm kiếm.

Ngày 10/11, lực lượng chức năng cùng các nhóm thiện nguyện đã tổ chức tìm kiếm Q. Đến sáng 11/11 thì thi thể Q. được tìm thấy.