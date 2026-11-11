Đúng 3 ngày nữa, chính thức khai trương TTTM hơn 5.200 tỷ đồng của đại gia bán lẻ Nhật Bản: Rộng 130.000 m2, có 140 gian hàng, tạo việc làm cho 2.000 người

AEON Mall Hạ Long sẽ tổ chức lễ khai trương chính thức vào ngày 14/11, sau khi bắt đầu đón khách từ ngày 11/11.

Ngày 14/11/2026, AEON Mall Hạ Long sẽ tổ chức lễ khai trương chính thức. Còn từ ngày 11/11, trung tâm thương mại này đã bắt đầu mở cửa đón những khách hàng đầu tiên.

Dự án tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, thuộc khu vực có hoạt động du lịch, thương mại và dịch vụ phát triển sôi động của Hạ Long. Dự án có tổng diện tích trên 13ha, trong đó khoảng 9,1ha được quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại và 3,92ha dành cho đầu tư hạ tầng giao thông đấu nối. Tổng mức đầu tư dự án trên 5.200 tỷ đồng.

Riêng khu trung tâm thương mại có diện tích đất khoảng 91.000 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 130.713 m². Công trình được thiết kế với các khu vực mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí và sinh hoạt cộng đồng. Đây là một trong những dự án đầu tư ngoài ngân sách quy mô lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tại Quảng Ninh.

Dự án được khởi công ngày 17/2/2025, do Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam triển khai. Đây là một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản tại thị trường miền Bắc, trong chiến lược mở rộng hệ thống trung tâm thương mại ra các đô thị địa phương có tiềm năng tăng trưởng kinh tế và dân số.

AEON Mall Hạ Long dự kiến quy tụ khoảng 140 gian hàng, với diện tích cho thuê thương mại khoảng 54.000 m². Đáng chú ý, hơn 50% thương hiệu tại đây lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh.

Một số thương hiệu được giới thiệu tại trung tâm gồm UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và Fahasa. Các khu chức năng được bố trí theo mô hình kết hợp bán lẻ, ẩm thực, vui chơi giải trí và trải nghiệm cộng đồng.

Dự án còn có hệ thống bãi đỗ xe với sức chứa khoảng 1.500 ô tô và 6.500 xe máy, phục vụ cả người dân địa phương lẫn khách du lịch.

Theo thông tin công bố, AEON Mall Hạ Long dự kiến tạo khoảng 2.000 cơ hội việc làm. Trung tâm cũng được định hướng trở thành điểm đến kết hợp mua sắm với trải nghiệm văn hóa, du lịch của vùng di sản.

AEON Mall Hạ Long là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng lưới trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON tại Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung tại những thị trường đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, doanh nghiệp Nhật Bản đang mở rộng đầu tư tới các địa phương có quy mô kinh tế, dân số và sức mua ngày càng tăng.

Tại miền Bắc, AEON đã phát triển các trung tâm thương mại tại Hà Nội và Hải Phòng. Việc đưa AEON Mall Hạ Long vào hoạt động tiếp tục bổ sung một điểm đến bán lẻ quy mô lớn tại khu vực Đông Bắc.

Đối với Quảng Ninh, dự án nằm trong nhóm đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch. Sự hiện diện của một tổ hợp có quy mô hơn 5.200 tỷ đồng bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ hiện đại, đồng thời mở rộng hệ thống dịch vụ tại Bãi Cháy, khu vực tập trung nhiều hoạt động lưu trú và du lịch của Hạ Long.