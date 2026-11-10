Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên toàn quốc chú ý 4 đề xuất quy định mới nhất

4 nhóm vấn đề lớn được đề xuất trong Dự thảo sửa đổi Luật BHXH.

Sáng 09/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng một số dự án luật thuộc lĩnh vực lao động, việc làm và an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm - Ảnh quochoi.vn

Sau phiên thảo luận, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội đối với 3 dự án luật. Theo Bộ trưởng, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp, nghiên cứu và bước đầu giải trình, tiếp thu hơn 170 lượt ý kiến của đại biểu thảo luận tại tổ. Riêng tại phiên thảo luận ở hội trường sáng cùng ngày, có 27 đại biểu phát biểu.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, Bộ trưởng tập trung làm rõ 4 nhóm vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.

Nghiên cứu lộ trình mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Về đề xuất mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, tiếp thu Kết luận số 276 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra và ý kiến đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ giữ quy định hiện hành về việc giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với nhóm đối tượng có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ nhưng luật chưa quy định cụ thể.

Trong đó, việc mở rộng đối tượng đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số sẽ được nghiên cứu khi đáp ứng đủ điều kiện. Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng dự kiến tiếp tục đánh giá, nghiên cứu để đề xuất cấp có thẩm quyền khi trình Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH. Đây sẽ là cơ sở để xem xét quy định cụ thể trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật BHXH dự kiến giai đoạn 2027-2028.

Bổ sung 3 nội dung trong đầu tư Quỹ BHXH

Đối với danh mục đầu tư Quỹ BHXH, Bộ trưởng cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức họp với các cơ quan liên quan, rà soát kỹ lưỡng và dự kiến báo cáo Chính phủ đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật các nội dung:

Một là, bổ sung nguyên tắc đầu tư bảo đảm an toàn, bảo toàn, bền vững, hiệu quả và minh bạch.

Hai là, giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, lộ trình đa dạng hóa, danh mục, cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội.

Ba là, bổ sung trách nhiệm của một số cơ quan trong thực hiện quản lý nhà nước.

Sau khi Luật được thông qua, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguyên tắc luật định.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận - Ảnh quochoi.vn

Giữ quy định hiện hành về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, trên cơ sở ý kiến thẩm tra và ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ giữ nguyên quy định của Luật BHXH năm 2024. Theo đó, dự thảo lần này chưa bổ sung cơ chế để cá nhân người lao động tự tham gia đóng góp tạo quỹ hưu trí bổ sung.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm, làm cơ sở đề xuất hoàn thiện chính sách này trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật BHXH dự kiến vào giai đoạn 2027-2028.

Cắt giảm thủ tục hành chính, không để chuyển đổi số hạn chế quyền lợi

Đối với việc cắt giảm hồ sơ, thủ tục hành chính và giải quyết chế độ BHXH, Bộ trưởng cho biết định hướng hoàn thiện dự thảo là Luật chỉ quy định thời điểm phát sinh quyền hưởng và trách nhiệm bồi thường; các quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn, trình tự, thủ tục và việc khai thác, sử dụng dữ liệu thay thế sẽ giao Chính phủ quy định.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là quá trình chuyển đổi số và cấp sổ BHXH điện tử không được làm hạn chế quyền tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng chế độ của người tham gia, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc chưa có điều kiện sử dụng phương tiện điện tử.

Theo Bộ trưởng, dự thảo Nghị định về hồ sơ, thủ tục BHXH đang được xây dựng theo hướng cắt giảm tối đa thành phần hồ sơ, đẩy mạnh giao dịch điện tử và phát triển cơ sở dữ liệu. Đồng thời, cơ chế thu, chi trả sẽ được duy trì phù hợp với từng nhóm đối tượng; trong đó có việc chi trả tại nhà đối với người cao tuổi, người có sức khỏe yếu.

Cơ quan soạn thảo cũng sẽ nghiên cứu bổ sung, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cấp xã trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thẩm tra và cơ quan của Quốc hội để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Theo Cổng TTĐT BHXH Việt Nam