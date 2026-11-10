Nhặt ve chai nuôi con bại não, mẹ thấp thỏm khi nhà vướng sai phạm Mường Thanh

Gần 70 tuổi, bà Tuyết vẫn nhặt ve chai, làm thuê nuôi con gái bại não, nay lại lo mất căn hộ mua bằng tiền vay mượn tại chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội).

Năm 2015, bà Trần Thị Tuyết vay mượn, dành dụm 1,065 tỷ đồng để mua căn hộ 404, tòa CT12B, chung cư Kim Văn - Kim L ũ. Sau hơn 10 năm, bà vẫn còn khoản nợ khoảng 500 triệu đồng. Căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và hiện thuộc diện rà soát, xử lý sai phạm.

Điều khiến người phụ nữ 68 tuổi lo lắng nhất là nếu phải chuyển đi, bà sẽ xoay xở ra sao để tiếp tục chăm sóc người con gái 41 tuổi bị bại não, sức khỏe yếu, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ.

Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ nằm trên trục Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm, thuộc phường Định Công, Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Người phụ nữ nhặt ve chai nuôi con bại não

Con gái bà Tuyết, chị Trần Thị Thúy Vinh, bị bại não từ nhỏ, tay chân thường xuyên co cứng, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Chị nhận đan len tại nhà, mỗi tháng kiếm được khoảng 300.000-400.000 đồng. Bà Tuyết phải làm đủ việc, từ nhặt ve chai đến nhận giao hàng, việc gì có thể kiếm thêm tiền đều cố gắng nhận.

Tổng thu nhập của hai mẹ con mỗi tháng chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi ấy phải trang trải sinh hoạt, thuốc men và khoản nợ mua căn hộ. Cuộc sống vốn đã phải tính toán từng khoản, nay bà Tuyết lại đứng trước khả năng phải rời nơi ở đã gắn bó nhiều năm.

Bà Tuyết mua căn hộ tại tầng 4, toà CT12B năm 2015 với giá 1,065 tỷ đồng. (Ảnh: Viên Minh)

“Căn nhà là tài sản duy nhất của tôi và con gái. Tôi vất vả đi làm thuê, chịu nhiều cơ cực mới mua được. Bây giờ nếu phải di dời, thật sự rất khó khăn, không biết nương tựa vào ai” , bà Tuyết nói.

Không chỉ người mẹ lo lắng, chị Vinh cũng rơi vào trạng thái bất an khi nghĩ đến khả năng phải chuyển nhà. Người phụ nữ hơn 40 tuổi cho biết những ngày gần đây chị thường xuyên mất ngủ, có đêm thức đến 3h. Việc thay đổi nơi ở khiến chị lo sợ, trong khi sức khỏe và khả năng thích nghi đều hạn chế.

“Khoảng một tuần nay, tôi đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, bất an, lo lắng, đêm nào cũng mất ngủ. Tôi chưa khi nào có suy nghĩ phải rời xa căn nhà này, vì đây là mồ hôi, nước mắt của mẹ” , chị Vinh chia sẻ.

Với khoản thu nhập ít ỏi, việc duy trì cuộc sống và trả nợ đã là gánh nặng lớn. Bởi vậy, khả năng phải chuyển khỏi căn hộ khiến bà Tuyết và chị Vinh càng thêm lo lắng. (Ảnh: Viên Minh)

Theo bà Tuyết, thời điểm gia đình mua căn hộ, dự án được triển khai công khai. Bà tin tưởng vào giấy tờ giao dịch và nghĩ rằng căn hộ sẽ là nơi ở ổn định cho hai mẹ con. Nếu biết trước dự án tồn tại những vấn đề pháp lý, bà đã không quyết định bỏ số tiền lớn để mua nhà.

“Tôi mua nhà cũng chỉ mong có một chỗ ở ổn định cho hai mẹ con, có nơi để đi về, không phải nay đây mai đó. Tôi đâu nghĩ đã bỏ bao nhiêu công sức, tiền bạc vào căn nhà rồi lại có ngày phải lo chuyện chuyển đi như thế này” , bà Tuyết nói.

Bà Tuyết cho biết chủ đầu tư không hề thông báo về các vấn đề vi phạm từ tầng 2 đến tầng 4 khi bà mua nhà năm 2015. (Ảnh: Viên Minh)

Bà mong cơ quan chức năng xem xét kỹ hoàn cảnh của những hộ dân đã mua nhà, làm rõ quyền lợi của từng trường hợp và có phương án phù hợp. Với gia đình bà, nếu phải chuyển đến nơi ở mới, điều quan trọng là nơi đó phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt để 2 mẹ con có thể tiếp tục sống ổn định.

“Ở tuổi gần 70, tôi lo mình không còn đủ sức xoay xở khi mọi sinh hoạt phải thay đổi, nhất là khi con gái luôn cần người chăm sóc thường xuyên” , bà Tuyết nói.

Từng mất nhà sau vụ cháy chung cư mini, nay lại lo di dời

Nỗi lo phải chuyển nhà không phải lần đầu xuất hiện trong cuộc sống của ông Trần Huy Hoà (80 tuổi, cư dân toà CT12B, chung cư Kim Văn - Kim Lũ). Tháng 9/2023, vợ chồng ông từng mất nơi ở sau vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, khi mới chuyển đến đó được khoảng 6-7 tháng.

Cuối năm ấy, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng sự giúp đỡ của người thân, ông bà mới mua được căn hộ hơn 45m² tại tòa CT12B, chung cư Kim Văn - Kim Lũ.

Căn hộ có giá hơn 1,3 tỷ đồng, được ông Hoà lựa chọn kỹ vì điều kiện sức khỏe. Ở tuổi 80, ông thường xuyên bị rối loạn tiền đình, đau chân, đi lại khó khăn.

“Tôi chọn tầng 3 để thuận tiện lên xuống, đồng thời gần Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội, nơi tôi thường xuyên đến khám và điều trị” , ông Hoà chia sẻ.

Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ vào cuối năm 2023, vợ chồng ông Hoà chuyển đến căn hộ tại tầng 3 nhà CT12B. (Ảnh: Viên Minh)

Sau biến cố ở Khương Hạ, vợ chồng ông mong muốn ổn định cuộc sống trong căn hộ mới, không phải tiếp tục chuyển chỗ ở. Thế nhưng, chưa đầy ba năm sau, ông Hoà lại phải theo dõi thông tin về khả năng di dời căn hộ mình đang sống.

Với người đã trải qua một lần mất nhà, việc tìm nhà mới ở tuổi này không đơn giản. Ông còn phải tính đến điều kiện đi lại, bệnh tật và khả năng chăm sóc của vợ.

“Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ, không tập trung làm việc được, suốt ngày nghe ngóng thông tin về ngôi nhà mình đang ở trên báo chí, mạng xã hội, sốt ruột lắm” , ông Hoà nói.

Ông Hoà không đồng tình với quan điểm người mua nhà giá rẻ phải chấp nhận mọi rủi ro. Theo ông, việc lựa chọn căn hộ tại Kim Văn - Kim Lũ xuất phát từ khả năng tài chính có hạn của gia đình.

Sau biến cố ở Khương Hạ, vợ chồng ông đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền, các nhà hảo tâm, người thân mới có thể mua được căn hộ hiện tại.

Ông Hoà chọn tầng 3 để thuận tiện lên xuống, đồng thời gần Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội. (Ảnh: Viên Minh)

Ông Hoà ủng hộ chủ trương xử lý sai phạm, song mong cơ quan chức năng cân nhắc thấu đáo quyền lợi của người mua nhà. Vợ chồng ông mong muốn được tiếp tục sinh sống tại căn hộ hiện tại; nếu buộc phải di dời, nơi ở thay thế nên nằm gần khu vực cũ để hạn chế xáo trộn cuộc sống, nhất là khi cả hai đều đã tuổi cao, sức yếu.

“Chủ đầu tư sai thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm, chứ không thể để người mua nhà gánh hết hậu quả. Chúng tôi mua căn hộ cũng chỉ mong có một nơi ở ổn định. Gia đình đã một lần mất nhà sau vụ cháy, phải rất vất vả mới có được chỗ ở hiện tại. Tôi mong chính quyền xem xét thấu đáo, có phương án bảo đảm quyền lợi cho người dân” , ông Hoà bày tỏ.

Ở cùng tòa CT12B, ông Vũ Văn Cần, 90 tuổi, cũng không muốn rời căn hộ tầng 3 mà vợ chồng ông đã sống nhiều năm. Trước đây, 2 vợ chồng ông ở trong căn nhà 5 tầng tại khu vực Bùi Xương Trạch. Sau khi vợ ông bị tai biến, việc di chuyển giữa các tầng trở nên quá khó khăn. Ông quyết định bán nhà, mua căn hộ chung cư để thuận tiện chăm sóc vợ.

Ông Cần bán nhà 5 tầng ở Bùi Xương Trạch, mua căn hộ ở Kim Văn - Kim Lũ để tiện chăm sóc vợ. (Ảnh: Viên Minh)

Năm 2015, vợ chồng ông mua căn hộ với giá khoảng 1,2 tỷ đồng, sau đó bỏ thêm hơn 100 triệu đồng sửa chữa để phù hợp với sinh hoạt.

“Bà ấy bị tai biến hơn 6 năm nay, gần như không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người hỗ trợ. Bản thân tôi cũng từng bị tai biến, sức khỏe suy giảm” , ông Cần chia sẻ.

Lương hưu chưa đến 10 triệu đồng mỗi tháng của ông phần lớn dành cho thuốc men và sinh hoạt. Công việc chăm sóc bà Lợi gần như diễn ra suốt ngày, từ tắm rửa, ăn uống đến những sinh hoạt cá nhân.

“Nếu bây giờ chuyển đi nơi khác thì phức tạp lắm. Bà ấy ốm, cứ nằm một chỗ như thế, tôi vẫn phải chăm sóc, tắm rửa, lo cơm nước. Tuổi này rồi, không biết chuyển đi đâu, cuộc sống sau đó sẽ thế nào”, ông Cần nói.

Gần 90 tuổi, ông Cần mong sống nốt những ngày cuối đời ở chung cư Kim Văn - Kim Lũ. (Ảnh: Viên Minh)

Theo chia sẻ của người đàn ông này, mong muốn lớn nhất của bản thân là được tiếp tục sống trong căn hộ hiện tại, nơi gia đình đã ổn định cuộc sống hơn chục năm qua.

“Tôi năm nay 90 tuổi rồi, chỉ mong muốn sống nốt những ngày cuối đời ở đây, không muốn di dời vì gia đình đang ổn định nhiều năm nay. Hơn nữa, hàng xóm ở đây đều rất thân thiết” , ông chia sẻ.

Quyền lợi của cư dân được bảo đảm ra sao?

Theo kế hoạch triển khai của UBND phường Định Công, cơ quan chức năng sẽ rà soát 246 căn hộ xây dựng từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc chung cư Kim Văn - Kim Lũ.

Trong tháng 10 và 11/2026, phường dự kiến kiểm tra từng tòa nhà, tầng và căn hộ; làm rõ tình trạng sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê, đồng thời xác định hạng mục được tồn tại, phải di dời hoặc phá dỡ. Giai đoạn tháng 11 và 12/2026 sẽ tập trung xác định giá đền bù, cập nhật danh sách căn hộ phải di dời và chuẩn bị các điều kiện triển khai phương án.

Theo kế hoạch, việc di dời dự kiến thực hiện trong năm 2027 sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hạng mục thuộc diện phải phá dỡ dự kiến được xử lý trong giai đoạn 2027-2028.

Tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, 4 tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C được xác định có những vi phạm liên quan đến công năng sử dụng và cơ cấu căn hộ. (Ảnh: Viên Minh)

Hiện 246 căn hộ vẫn đang trong quá trình rà soát, xác định phương án xử lý. Tuy nhiên, điều cư dân quan tâm là sau khi có kết quả kiểm tra, quyền lợi của những người đã mua nhà và sinh sống tại đây sẽ được giải quyết ra sao.

Ông Triển, đại diện cư dân tầng 4 tòa CT12B, cho rằng sai phạm trong quá trình xây dựng, chuyển đổi công năng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, không phải người mua nhà.

“Lỗi sai là do chủ đầu tư chứ không phải người dân. Chúng tôi mua nhà có giấy tờ, một số người mua nhà đã qua nhiều chủ chứ không phải qua chủ đầu tư, đều có giấy tờ công chứng của Nhà nước đàng hoàng” , ông nói.

Theo ông Triển, nếu phương án bố trí căn hộ thay thế tại khu đô thị Thanh Hà được xem xét, nơi ở mới cần có sẵn để người dân có thể chuyển đến, diện tích tương đương và bảo đảm giấy tờ sở hữu theo quy định. Cư dân cũng muốn được giải thích rõ cách xác định giá trị căn hộ cũ, căn hộ thay thế và khoản chênh lệch nếu có.

Với nhiều hộ dân, căn hộ tại Kim Văn - Kim Lũ là tài sản lớn nhất, được mua bằng tiền tích cóp trong nhiều năm hoặc vay mượn, trả góp kéo dài. Có người đã chuyển nhượng qua nhiều chủ, có người dành phần lớn thu nhập để trả nợ. Việc xác định quyền lợi vì thế cần căn cứ vào hồ sơ pháp lý và tình trạng thực tế của từng căn hộ.

Thông tin về kế hoạch di dời khiến nhiều gia đình bất an, nhất là những người đã mua nhà và sinh sống ổn định từ nhiều năm trước. (Ảnh: Viên Minh)

Một số hộ dân đang tính đến việc mời luật sư tư vấn để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình xử lý. Họ mong muốn được cung cấp đầy đủ thông tin, được đối thoại và biết rõ phương án trước khi việc di dời được triển khai.

Xử lý sai phạm tại dự án là yêu cầu cần thực hiện. Nhưng với những người đã bỏ tiền mua nhà, chuyển đến sinh sống và gắn bó nhiều năm, việc giải quyết hậu quả cũng cần làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Điều họ chờ đợi là một phương án cụ thể, minh bạch, để không phải tiếp tục sống trong cảnh thấp thỏm vì chưa biết căn nhà mình đã mua sẽ được xử lý ra sao.