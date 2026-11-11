Tất cả người dân có VNeID lưu ý thông báo mới của công an

Mới đây, cơ quan công an cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ, dụ người dân cài ứng dụng VNeID giả mạo để chiếm đoạt tiền.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, hiện nay đang xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo gọi điện, tự xưng là cán bộ Công an, đọc chính xác thông tin cá nhân của nạn nhân rồi viện lý do dữ liệu căn cước, cư trú chưa được đồng bộ hoặc tài khoản định danh điện tử có nguy cơ bị khóa để yêu cầu cài đặt ứng dụng VNeID phiên bản mới.

Thực chất, đây là ứng dụng giả mạo chứa mã độc, có thể giúp kẻ gian đánh cắp thông tin và chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Giả danh cán bộ Công an, gửi link cài ứng dụng VNeID giả mạo

Theo phương thức hoạt động, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại cá nhân gọi cho người dân, tự xưng là cán bộ Công an. Để tạo lòng tin, chúng đọc chính xác một số thông tin cá nhân của nạn nhân, sau đó đưa ra những cảnh báo mang tính đe dọa như dữ liệu căn cước, cư trú chưa được đồng bộ hoặc tài khoản định danh điện tử có nguy cơ bị khóa nếu không cập nhật kịp thời.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người dân kết bạn qua Zalo, Telegram, thực hiện cuộc gọi video hoặc truy cập đường dẫn, quét mã QR để cài đặt ứng dụng được giới thiệu là VNeID phiên bản mới.

Tuy nhiên, những ứng dụng này thực chất là phần mềm giả mạo có chứa mã độc, được thiết kế để đánh cắp thông tin và chiếm quyền điều khiển thiết bị. Khi cài đặt, người dùng có thể bị yêu cầu cấp quyền Trợ năng, nhập mật khẩu, mã xác thực OTP hoặc cung cấp hình ảnh khuôn mặt.

Sau khi thu thập được các dữ liệu trên, kẻ gian có thể kiểm soát điện thoại, truy cập ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép.

4 điều người dân tuyệt đối không làm

Trước tình hình trên, Công an xã Vạn Hưng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản. Cụ thể:

Không tin tưởng tuyệt đối người gọi điện tự xưng là cán bộ Công an:

Kể cả khi người gọi đọc đúng thông tin cá nhân, người dân cũng cần kiểm chứng. Khi cần cập nhật, điều chỉnh dữ liệu định danh điện tử, hãy trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Chỉ tải ứng dụng VNeID từ nguồn chính thức:

Ứng dụng VNeID chính thức được tải từ App Store hoặc Google Play. Không truy cập đường dẫn, quét mã QR, tải hoặc cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng do người lạ gửi đến.

Không cung cấp thông tin bảo mật, không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại:

Tuyệt đối không tiết lộ mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh khuôn mặt; không cấp quyền Trợ năng cho ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Nhắc nhở con em cảnh giác với các yêu cầu bất thường:

Phụ huynh cần thường xuyên trao đổi với con, đặc biệt là học sinh, sinh viên, về thủ đoạn yêu cầu giữ bí mật, tự cách ly với gia đình hoặc chuyển tiền cho người lạ.

Lỡ cài ứng dụng đáng nghi, người dân cần làm gì?

Trường hợp phát hiện đã cài đặt ứng dụng đáng ngờ hoặc có dấu hiệu thiết bị bị chiếm quyền kiểm soát, người dân cần nhanh chóng ngắt kết nối mạng.

Sau đó, sử dụng một thiết bị an toàn để liên hệ ngân hàng, đề nghị khóa tài khoản và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Cơ quan Công an cũng đề nghị mỗi người dân chủ động phòng ngừa, tuyên truyền và chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, cộng đồng. Sự thiếu hiểu biết, tâm lý lo sợ hoặc một phút mất cảnh giác có thể trở thành cơ hội để tội phạm lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

(Theo Công an tỉnh Khánh Hòa)