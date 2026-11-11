Tất cả người dân cả nước chú ý quy định xử phạt cư trú mới nhất đã áp dụng

Trong trường hợp khách đến nhà ngủ qua đêm không khai báo lưu trú, chủ nhà bị phạt thế nào?

Từ ngày 01/7/2026, các quy định mới về thông báo lưu trú chính thức có hiệu lực theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự số 118/2025/QH15. Sự thay đổi này đặt ra trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn cho các hộ gia đình khi có khách đến ngủ qua đêm, đồng thời đưa ra chế tài xử phạt cụ thể đối với những trường hợp chây ì hoặc quên không khai báo.

Trách nhiệm thông báo lưu trú khi có khách ngủ qua đêm

Căn cứ theo quy định mới bổ sung vào Điều 30 Luật Cư trú 2020, từ ngày 01/7/2026, khi có người đến lưu trú qua đêm tại chỗ ở của cá nhân hoặc hộ gia đình, thành viên trong gia đình có trách nhiệm thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trong trường hợp khách đến lưu trú nhưng các thành viên hộ gia đình lại không có mặt tại chỗ ở đó, chính người khách lưu trú sẽ phải tự chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục khai báo này.

Về thời hạn thực hiện, pháp luật quy định việc thông báo lưu trú phải được hoàn thành trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Đối với những trường hợp khách đến sau 23 giờ, thời hạn khai báo được nới lỏng nhưng phải được hoàn thành trước 08 giờ sáng ngày hôm sau.

Mức xử phạt hành chính khi không khai báo lưu trú

Nhiều người thường băn khoăn liệu việc quên khai báo khi có bạn bè, người thân đến ngủ qua đêm có bị xử lý hay không. Theo quy định, hành vi không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú sẽ bị xử lý nghiêm khắc tùy theo tính chất của chủ thể vi phạm:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Đối với cá nhân, hộ gia đình: Hành vi không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú có thể bị áp dụng hình thức xử lý từ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở du lịch: Mức phạt tiền sẽ được tính toán bậc thang dựa trên số lượng người lưu trú không được khai báo:

Phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng nếu vi phạm đối với từ 01 đến 03 người.

Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 04 đến 08 người.

Phạt tiền từ 8 đến 12 triệu đồng nếu số lượng không khai báo từ 09 người trở lên.

Lưu ý: Các mức phạt trên áp dụng cho cá nhân; nếu chủ thể vi phạm là tổ chức, mức phạt tiền sẽ tăng gấp đôi (bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân).

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Trong đó, nội dung thông báo về lưu trú phải bao gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Thời hạn thực hiện việc lưu trú được quy định như sau: Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau.

Hướng dẫn cách thông báo lưu trú nhanh chóng qua ứng dụng VNeID

Nhằm tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân trong việc chấp hành quy định pháp luật mà không mất nhiều thời gian đi lại, cơ quan chức năng đã tích hợp tính năng khai báo trực tuyến. Người dân hoàn toàn có thể chủ động thực hiện thông báo lưu trú ngay trên điện thoại thông minh thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên thiết bị di động.

Bước 2: Tại màn hình chính, ấn chọn mục “Thủ tục hành chính”, sau đó chọn tiếp tính năng “Thông báo lưu trú”.

Bước 3: Giao diện mới hiển thị, người thực hiện tiến hành kê khai đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Địa chỉ cơ quan, cơ quan công an tiếp nhận và thông tin chi tiết về cơ sở lưu trú.

Bước 4: Bấm xác nhận các thông tin vừa điền, tiếp tục chọn “Thêm người lưu trú”. Nếu người thông báo đồng thời là người lưu trú, hãy tích chọn ô tương ứng và điền đầy đủ các thông tin cá nhân, lý do lưu trú cũng như khoảng thời gian lưu trú cụ thể.

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu, sau đó bấm “Lưu” và “Gửi yêu cầu” để hoàn tất quá trình khai báo với cơ quan công an.

Việc nắm bắt và tuân thủ đúng thời hạn khai báo lưu trú không chỉ giúp người dân tránh được các mức phạt hành chính không đáng có mà còn góp phần chung tay đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.