Công an lần lượt rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 75.000.000 đồng, 50.000.000 đồng của Phạm Thị Hằng SN 1978 và Nguyễn Đình Thái SN 1961

Gần đây, Công an phường Tân Hưng, TP Hải Phòng đã kịp thời xác minh, hỗ trợ 2 người dân nhận lại tổng số tiền 125.000.000 đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.

Theo thông tin từ Công an phường Tân Hưng, ngày 4/11, đơn vị tiếp nhận thông tin về hai trường hợp người dân chuyển khoản nhầm với số tiền lớn.

Cụ thể, chị Phạm Thị Hằng (SN 1978, đăng ký thường trú tại Trần Nội, phường Thạch Khôi) đã chuyển nhầm 75.000.000 đồng vào tài khoản của anh Trần Văn Đ. (trú tại tổ dân phố số 2, phường Tân Hưng).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Tân Hưng đã chỉ đạo xác minh, đồng thời giao Trung tá Phan Thị Hường, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, tuyên truyền và giải thích cho người nhận tiền. Sau khi được vận động, anh Trần Văn Đ. đã tin tưởng và chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho chị Hằng.

Chị Hằng (ảnh trái) và anh Thái (áo hoa) nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Cũng trong ngày 4/11, khoảng 16 giờ, ông Nguyễn Đình Thái (SN 1961, thường trú tại tổ 10, phường Yên Hòa, TP Hà Nội) chuyển nhầm 50.000.000 đồng vào tài khoản của anh Đinh Nghĩa (trú tại số 11 Nguyễn Mai, phường Tân Hưng).

Sau khi phát hiện sự việc, ông Thái đã liên hệ với Trung tá Nguyễn Văn Huân, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Tân Hưng để đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, đồng chí Huân báo cáo Chỉ huy đơn vị, tiến hành xác minh và phối hợp với người nhận tiền để hoàn trả toàn bộ số tiền cho ông Thái.

Nhận lại được tiền, chị Phạm Thị Hằng và ông Nguyễn Đình Thái đã gửi thư cảm ơn Trung tá Phan Thị Hường, Trung tá Nguyễn Văn Huân cùng tập thể Công an phường Tân Hưng vì sự hỗ trợ kịp thời.

Việc xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tổng cộng 125.000.000 đồng chuyển khoản nhầm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Hưng. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân, lan tỏa phương châm hành động "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".

(Theo Công an phường Tân Hưng, TP Hải Phòng)