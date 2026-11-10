Trương Thanh Sang SN 1980 chuyển khoản 10.000.000 đồng vào tài khoản của Vũ Văn Phú ở TP Hải Phòng: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Sáng ngày 8/11, Công an phường Tân Hưng, TP Hải Phòng đã kịp thời xác minh, hỗ trợ một người dân nhận lại 10.000.000 đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Sáng 8/11/2026, trong khi thực hiện nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân, Trung tá Đào Văn Cường, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận trình báo của anh Vũ Văn Phú (đăng ký thường trú tại số 739 Lê Thanh Nghị) về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 10.000.000 đồng từ một người không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Đào Văn Cường đã báo cáo chỉ huy Công an phường, đồng thời tiến hành xác minh nguồn gốc số tiền. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người chuyển khoản là anh Trương Thanh Sang, sinh năm 1980 (đăng ký thường trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị). Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 7/11, do nhầm lẫn trong quá trình giao dịch, anh Sang đã chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản của anh Phú.

Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng

Sau khi xác định chính xác người chuyển nhầm, cán bộ Công an phường Tân Hưng đã hướng dẫn anh Vũ Văn Phú thực hiện chuyển khoản hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Trương Thanh Sang.

Nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm, anh Trương Thanh Sang bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn Trung tá Đào Văn Cường cùng tập thể Công an phường Tân Hưng vì đã hỗ trợ, giúp đỡ anh giải quyết sự việc.

Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Hưng trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Qua vụ việc, lực lượng Công an tiếp tục lan tỏa phương châm hành động "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", phát huy tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" ngay từ cơ sở.

(Theo Công an phường Tân Hưng, TP Hải Phòng)